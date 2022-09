Deportes Cerca de doscientas personas participan en la I Marcha Ciclista Sostenible domingo 18 de septiembre de 2022 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dado la salida a una prueba familiar organizada con motivo de la Semana Europea de la Movilidad La alcaldesa de Almería, María Vázquez, ha dado la salida esta mañana desde los aparcamientos del Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos de la I Marcha Ciclista Sostenible, que ha tenido una participación cercana a las 200 personas, la mitad niños, dentro de las actividades organizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. El evento ha consistido en un paseo en bicicleta de diez kilómetros por la Vega de Acá hasta la playa y vuelta, todo ello en un ambiente familiar y divertido, donde, ademas de disfrutar del paseo, ha habido distintos talleres para los más peques y zonas de asesoramiento y mantenimiento de bicicletas. “Creo que actividades como esta son muy interesantes para promover, sobre todo entre los más pequeños, valores deportivos muy saludables y fomentar una movilidad sostenible, que es el objetivo de esta Semana de la Movilidad”, ha señalado la primer edil, que ha estado acompañada por la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García-Lorca. Vázquez ha subrayado también que en la ciudad “tenemos más de 80 kilómetros de carriles bici y el Ayuntamiento va a seguir apostando por la movilidad sostenible, por el transporte eléctrico y por todo lo que conlleve la eliminación de la huella de carbono y el impacto del cambio climático sobre las ciudades”. En representación de Decathlon, empresa organizadora de la carrera, su responsable en Almería, Ángel Caselles, ha dado “las gracias al Ayuntamiento de Almería por cedernos el espacio y por contribuir a algo tan importante como es cambiar la mentalidad y subrayar que moverse es divertido, sostenible y tiene un impacto muy bueno en la ciudad y poco a poco lo vamos a conseguir”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

