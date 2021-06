Deportes El club Padre Huelin integra a los niños a través de su escuela deportiva municipal miércoles 30 de junio de 2021 , 22:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, entrega los premios de sus competiciones de baloncesto, ajedrez y klask



Con el deporte como hilo conductor, el club Padre Huelin integra a los niños de los barrios de los Almendros y Piedras Redondas a través de su escuela deportiva municipal. Son cientos los niños y niñas que se reúnen para practicar deporte y aprender valores como el compañerismo, liderazgo o trabajo en equipo. Una labor capitaneada por su presidente, Cristóbal Hernández, y que concluye cada temporada con una fiesta deportiva, este año en el colegio Ángel Suquía.



En el patio del centro escolar, se han entregado las medallas de las competiciones de baloncesto, ajedrez y klask, un juego de mesa basado en el futbol, acompañadas de una merienda a la que ha asistido el concejal de Deportes, Juanjo Segura.



Los niños y niñas estaban emocionados con este momento, pues había medallas y trofeos para todos, y es que en esta EDM se aplica el dicho de que lo importante es participar.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha afirmado que “es un orgullo para el PMD contemplar los beneficios que el deporte aporta como elemento de integración social, y aquí la EDM Padre Huelin es ejemplar con el trabajo que realiza. Muchas felicidades a su presidente y sabe que cuenta con el apoyo del PMD”.



Ha sido un curso difícil, por la pandemia, pero el proyecto deportivo de Padre Huelin un año más ha podido desarrollarse y beneficiar a estos barrios y a los niños y niñas que dedican su tiempo de ocio al deporte y los hábitos saludables que éste genera. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

