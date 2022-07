Almería El Colegio de Abogados pasa a denominarse "de la Abogacía" jueves 28 de julio de 2022 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De los casi 3.000 colegiados solo han votado poco más de cien En Junta General Extraordinaria celebrada en el día de hoy se han aprobado los Estatutos del Colegio adaptados al Estatuto General de la Abogacía Española, así como las enmiendas presentadas por los colegiados. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Colegio pasará a denominarse “ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACIA DE ALMERIA”, al aprobarse la enmienda presentada por 65 votos a favor y 46 en contra. También se ha sometido a votación y han sido aprobadas la redacción inclusiva del texto estatutario y la incorporación al articulado del funcionamiento de los grupos colegiales y de la Abogacía Joven. El Colegio se compone paritariamente de casi tres mil colegiados y colegiadas, y su nueva denominación, adoptada de manera democrática, representa la realidad numérica de la plural composición del mismo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

