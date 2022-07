Sociedad ¿ Cuándo recurrir a un servicio de traducción de documentos? Escucha la noticia Los servicios de traducción de documentos y de cualquier otro tipo de archivo —vídeos, audios, libros— se han multiplicado en estos últimos años, en los que las sinergias a través de internet entre diferentes partes del mundo se han disparado. Y, pese a todo, hay muchos que siguen planteando ciertas reticencias a la hora de recurrir a ellos. Quizás todo tiene que ver con la novedad, con la resistencia al cambio tan habitual en el ser humano, o con la existencia de plataformas gratuitas que nos pueden ayudar a la hora de traducir idiomas que no son el nuestro. Pero no dar ese paso de confiar en los servicios de traducción de documentos, especialmente en el campo empresarial, puede suponer un serio revés para nuestros intereses. En este artículo vamos a presentar varias situaciones en las que, creemos, es recomendable y hasta necesario recurrir a empresas o profesionales independientes del sector de la traducción. TRADUCCIONES JURADAS Aquí no cabe ninguna duda: no es que sea recomendable utilizar un servicio de traducción de documentos oficial para conseguir una traducción jurada, sino que es obligatorio. En este caso, los precios suelen ser más altos que en el otro tipo de traducciones ya que se requiere a un profesional especializado y jurado. SUBTITULADO En muchas ocasiones, el éxito de una producción pequeña e independiente en el campo de las series o el cine viene dado por su éxito internacional. Y, ahí, contar con un servicio de traducción que cree unos subtítulos de calidad supone un paso sine qua non de cara a una internacionalización exitosa. Ejemplos hay miles. Uno de los más claros es la serie gallega O sabor das margaridas, que llegó a triunfar con toda sorpresa en un país como Irlanda. Una de las claves de su éxito, claro, fueron unos subtítulos traducidos con calidad. DOCUMENTOS DE USO Desde que Berto Romero se dedicó en el programa de Buenafuente a reírse de libros de instrucciones pobremente traducidos, todos sabemos lo importante que es contar con un buen servicio de traducción de documentos. Todo aquel que se dedique a la fabricación de productos con instrucciones, ya lo sabe: si no quiere ser el hazmerreír de un programa extranjero de televisión, la opción es contactar con traductores profesionales. PUBLICACIONES Y, por último, está el campo editorial, de las publicaciones académicas y, sobre todo, de los medios de comunicación. Sucede, especialmente en estos últimos, que es muy fácil denotar la diferencia entre artículos y escritos que han sido traducidos por profesionales y aquellos que no. El abismo que existe entre contratar a un servicio de traducción de documentos o no hacerlo ya no es solo una cuestión económica, o de calidad. Es un tema de imagen al exterior. Otra razón más que explica porque siempre hay que confiar en el servicio de un profesional de la traducción. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)