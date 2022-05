Almería El Colegio de Farmacéuticos de Almería lamenta el fallecimiento de Rafael Durbán jueves 26 de mayo de 2022 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado mes de septiembre el Consejo Andaluz de Farmacéuticos se desplazó a Almería para hacerle entrega de la Medalla de Oro” El Colegio de Farmacéuticos de Almería, con toda su junta directiva y todos los colegiados, quiere manifestar su más profundo pesar por el fallecimiento del almeriense Rafael Durbán, ejemplo de una familia siempre vinculada a la farmacia, que fue un excepcional presidente del Colegio de Almería desde 1991 hasta 2000, y que el pasado mes de septiembre de 2021 recibía la Medalla de Honor del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, de manos de su presidente, Antonio Mingorance. La presidenta del Colegio de Almería, Gema Martínez Soler, recoge con sus palabras todo el sentimiento del colectivo profesional farmacéutico almeriense “por el adiós a una persona como Rafael Durbán, que ha sido ejemplo en su trayectoria profesional para tantas y tantas generaciones de farmacéuticos que teníamos en él a un referente en la calidad y la atención a los ciudadanos y un referente para mí como presidente del Colegio de Farmacéuticos, en cuyo mandato la institución avanzó significativamente”. En el acto de entrega del reconocimiento de la Medalla de Oro del CACOF, Rafael Durbán mostraba todavía la misma lucidez que le ha caracterizado en su vida profesional, manifestando que “vale más la imaginación que el conocimiento. De esta manera, los farmacéuticos arreglamos los problemas que tenemos en nuestro día a día. Farmacia es una carrera que aporta amplios conocimientos, a los que debemos sumar la imaginación en las situaciones de cada día en la oficina de farmacia. Abogo por el poder de la imaginación y los conocimientos para atender las necesidades de la farmacia”. Antonio Mingorance expresaba entonces que “Rafael Durbán es un hombre que me impactó cuando le conocí, y sigue haciéndolo hoy en día, con el mismo lenguaje, las mismas pausas, un gran profesional que, siempre respetuoso y sin perder las formas, ha aplicado unos criterios muy lógicos a sus decisiones”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

