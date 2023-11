Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El concepto fraude electoral de Adriana Valverde

martes 07 de noviembre de 2023 , 10:00h

Adriana Valverde, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, parece poco dada a aprender de los errores, y quizá por eso sigue en la oposición y cada vez con menos votos.

De esta forma, en el pasado pleno, Valverde usó el término "fraude electoral" para referirse a la subida del IBI por parte del gobierno municipal, tras prometer en las elecciones que no se subirían los impuestos si el PP volvía a ganar. Ante esta acusación, la portavoz del PP, Ana Martínez Labella, le preguntó cómo habría que llamar a prometer que no habría indultos a los independentistas y luego hacerlo, a prometer que no habría amnistía a los implicados en el 1-O, y luego concederla, a prometer que no pactarían con Bildu, y luego pactar, a prometer que no negociarían con Puigdemont por ser un prófugo de la justicia y lo traerían ante la justicia, y luego pactan y no lo traen...

Eso pasaba hace menos de una semana, y ha sido llegar el lunes, y Adriana Valverde ha vuelto a hablar de "fraude electoral" por el incumplimiento de unos compromisos con los bomberos, que a todas luces se antoja mucho menos grave que la lista de “cambios de opinión” del amado líder, Pedro Sánchez. Si a lo de los impuestos se le puede llamar “fraude electoral” ¿a lo de Sánchez lo podemos calificar como “alta traición electoral”?

Se nota que no aprendió del error de usar esa expresión con la que luego Martínez Labella le vapuleó, y será que de fraudes, Valverde sabe, y basta recordar los resultados de su elección como candidata a la alcaldía y el lío que se hicieron con los votos en las primarias, o antes, con el censo de militantes y su extraña inflación. Quizá para evitar suspicacias, en la consulta a la militancia sobre el pacto con Sumar “y otras fuerzas” sin especificar cuales ni el alcance del mismo, no han dado información sobre el voto provincializado.

No se trata de abundar en si Valverde tiene o no razón en las críticas, que probablemente la tenga porque nadie se equivoca siempre, sino en tener cuidado con las palabras que se utilizan y el modo en que éstas se hacen públicas, porque corre el riesgo de que le pase como en sus acusaciones al presentador de La Tertulia, Antonio Felipe Rubio, a quien le echan en cara en una nota de prensa -es decir, por escrito- dos veces -con reiteración y sin aprender del error por tanto- su imparcialidad. Y claro, a uno le queda la duda de si precisamente es eso lo que les molesta... o no...