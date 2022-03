Almería Ampliar El Conservatorio de Almería estrena el nombre de "Julián Arcas" sábado 05 de marzo de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ya ha firmado la autorización correspondiente para la nueva denominación específica de «Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas» del Conservatorio Profesional de Música «Real Conservatorio Profesional de Música de Almería». El Real Conservatorio Profesional de Música de Almería es, desde su apertura en 1987, un centro de educación musical cuyo fin es la formación de futuros profesionales del mundo de la música, tanto a nivel pedagógico como interpretativo. Anteriormente (1982-1987) era un consorcio que dependía del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Durante esta etapa estuvo ubicado en la rambla Obispo Orbera.

Actualmente el conservatorio tiene su sede en un nuevo edificio situado en la calle Padre Méndez, 28. Cuenta con una programación anual que incluye cursos de formación y recitales.

