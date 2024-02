Economía Ampliar El Consorcio de Transportes de Almería registra el mejor año de su historia jueves 08 de febrero de 2024 , 12:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La tarjeta verde experimenta un repunte del 77% en tan sólo un año gracias, en parte, a las medidas de fidelización del Gobierno andaluz El transporte público metropolitano de Almería cerró 2023 con más de seis millones de viajeros (6.083.832) y se convierte en el mejor año de la historia con un crecimiento de un 77% con respecto al ejercicio pasado. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz se ha mostrado muy satisfecha con el buen año del transporte público de Andalucía y, muy especialmente, del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Almería, que fue el que más creció porcentualmente de los nueve consorcios (las áreas metropolitanas de las ocho capitales andaluzas más la comarca del Campo de Gibraltar). La consejera ha expuesto que “este repunte extraordinario”, que supone 2,5 millones de viajeros más que las cifras previas a la pandemia, obedece, sobre todo, a la puesta en marcha de medidas que “han hecho más atractivo el transporte público”, como los descuentos que se aplican con la tarjeta verde del Consorcio y la nueva Tarjeta Joven de Transporte, creada en 2022 y que ya disfrutan 5.000 jóvenes almerienses, unido al mantenimiento de las bonificaciones adicionales. “Andalucía es, con un 60%, de las pocas comunidades que alcanzan un porcentaje de bonificación tan alto”, ha dicho la consejera, que ha recordado que esta medida se mantendrá durante todo el año 2024. No obstante, la consejera ha recalcado que es defensora de medidas permanentes que realmente fidelicen al usuario, ya que “para generar demanda, hay que generar certidumbre de un transporte público eficaz y asequible”. En esa línea, ha indicado que la tarjeta del Consorcio, ya se ha consolidado como el título más usado y su grado de aceptación es tan alto que a final de año superó los tres millones de tarjetas emitidas. En el caso de Almería, destaca el buen comportamiento del autobuses interurbanos, con algo más de cinco millones de viajeros (+59,05% en un año). Idéntica evolución ascendente ha experimentado el uso de la tarjeta verde del Consorcio, título de transporte metropolitano que ha seguido creciendo en su utilización, pasando de unos porcentajes de uso del 49,1 % en 2019 a los 69,5 % de este año 2023. De esta forma, siete de cada diez desplazamientos metropolitanos se realizan disfrutando de las bonificaciones y ventajas que ofrece la tarjeta del Consorcio. De forma proporcional al número de desplazamientos, se ha producido un aumento exponencial del número de títulos de transporte activos en el área metropolitana de Almería, títulos que han experimentado un crecimiento del 37,3% con respecto a 2022, alcanzando las 131.038 tarjetas activas a final del año pasado. También han alcanzado buenas cifras los desplazamientos registrados en los servicios de transporte urbano de Almería y El Ejido con la tarjeta verde del Consorcio. El uso se ha disparado y ha pasado de 35.268 billetes expedidos en 2019 a superar el millón de viajeros (1.039.065). Un 20% de los viajes realizados con la tarjeta se realizan de forma intermodal en la flota urbana de autobuses. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Los Juegos Deportivos Municipales estrena la ‘Tarjeta Verde’