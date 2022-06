PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Economía Ampliar El crecimiento económico de Almería será inferior a cuatro provincias andaluzas miércoles 08 de junio de 2022 , 12:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Será una décima menos de la media andaluza según Analistas Económicos de Unicaja Unicaja Banco ha publicado el número 108 de su informe ‘Previsiones Económicas de Andalucía’, que, como en ediciones anteriores, ha sido elaborado por Analistas Económicos de Andalucía y desde este número tendrá periodicidad semestral. Según se recoge en el informe, de acuerdo con la Contabilidad Regional de Andalucía , publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en 2021 el Producto Interior Bruto (PIB) de la región andaluza registró un aumento del 5,2% en términos reales (5,1% en España). Por su parte, según los datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA) , el empleo aumentó en el promedio del año un 4,3%, situándose la tasa de paro en el último trimestre de 2021 en el 20,2%. En cuanto a 2022, las estimaciones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía apuntan a un aumento del PIB andaluz del 4,2%. Asimismo, se prevé un aumento del empleo del 1,5%, situándose la tasa de paro en el 21,1% en el promedio del año. Este informe se divide en esta ocasión en cuatro apartados : 1) Entorno económico, 2) Evolución reciente de la economía andaluza, 3) Previsiones económicas de Andalucía 2022 y 4) Análisis provincial. En el primero se describe el contexto económico internacional y nacional . En el segundo se realiza un análisis de coyuntura de la economía andaluza , prestando especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región. En el tercer epígrafe se incluyen las previsiones sobre la evolución del PIB y del empleo para la comunidad andaluza en 2022 y, finalmente, el último apartado se centra en el análisis de la evolución y las perspectivas económicas de las provincias andaluzas . Entorno económico mundial y nacional El contexto internacional ha cambiado radicalmente con la invasión rusa de Ucrania del pasado 24 de febrero. A finales del pasado año, se preveía que la economía recuperase el impulso a medida que las condiciones de la oferta continuasen normalizándose y se moderasen las presiones inflacionistas. Sin embargo, la invasión tendrá un significativo impacto sobre la economía, que dependerá en gran medida de la evolución del conflicto y del impacto de las sanciones económicas. En una primera evaluación de este posible impacto, la OCDE estima que el crecimiento económico global en 2022 será en torno a 1 punto porcentual (p.p.) inferior como consecuencia del conflicto, con una mayor caída en la Zona euro, mientras que la inflación, que ya era elevada a principios de año, podría ser al menos 2,5 p.p. más alta. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de la economía mundial del 3,6% en 2022 y 2023, es decir, 0,8 y 0,2 p.p. menos, respectivamente, de lo previsto el pasado mes de enero. El impacto del conflicto bélico será desigual por países, y la economía española podría estar menos expuesta que otras, al depender en menor medida del gas y petróleo rusos. Sin embargo, el fuerte aumento de los precios de las materias primas y la escasez de algunas de ellas afectarán a los distintos sectores de actividad, a lo que se sumaría el impacto de la inflación sobre la demanda o la incidencia sobre las exportaciones y el turismo del menor dinamismo de los países de nuestro entorno. Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), relativos al cuarto trimestre de 2021 , apuntan a que el PIB en España creció un 2,2% (0,3% en la Zona Euro), registrándose un aumento en términos interanuales del 5,5% (4,7% en la Eurozona). En el conjunto de 2021 , la economía española habría registrado un crecimiento del 5,1% (5,3% en la Zona Euro). En cuanto al primer trimestre de 2022 , la estimación avance de la CNTR señala que el PIB ha registrado un aumento intertrimestral del 0,3% (0,2% en la Zona Euro), produciéndose un descenso del gasto en consumo de los hogares. En términos interanuales, el PIB ha aumentado un 6,4%, registrándose un crecimiento generalizado entre los componentes de demanda. Evolución reciente de la economía andaluza Según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, publicados por el IECA, en el cuarto trimestre de 2021 , el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 2,7%, en torno a 0,4 p.p. más que en el trimestre anterior y que el conjunto de la economía española. En términos interanuales, el crecimiento del PIB fue del 6,4% (5,5% en España), registrándose incrementos en todos los componentes de la demanda, más destacado en el caso de las exportaciones (28,1%). Por el lado de la oferta, el crecimiento obedece, fundamentalmente, al aumento del valor añadido en el sector servicios (7,9%) y la industria (6,0%). Por el contrario, la construcción registró un descenso del 1,0%, manteniéndose prácticamente estable el valor añadido en el sector agrario. En el conjunto de 2021 , el PIB andaluz registró un crecimiento del 5,2% (5,1% en España). Solo la construcción y las actividades artísticas experimentaron un descenso respecto a 2020, creciendo el valor añadido en el resto de ramas productivas, con un crecimiento destacado del comercio, transporte y hostelería (14,7%), las actividades que sufrieron un mayor retroceso en 2020. En cuanto a la demanda, cabría destacar el aumento de las exportaciones, cercano al 11%, por la mejora tanto de bienes como de servicios turísticos, así como del consumo de los hogares (5,2%). PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y COMPONENTES EN ANDALUCÍA (1) (Tasas de variación en %, salvo indicación en contrario. Datos trimestrales corregidos de estacionalidad y efecto calendario. Volumen encadenado referencia 2015) 2020 2021 Tasa intertrimestral Tasa interanual I Tr. 21 II Tr. 21 III Tr. 21 IV Tr. 21 I Tr. 22 I Tr. 21 II Tr. 21 III Tr. 21 IV Tr. 21 I Tr. 22 Gasto en consumo final regional -7,7 5,3 0,8 2,6 0,2 0,2 -0,6 -1,8 17,6 3,2 3,9 2,5 Hogares -12,4 5,2 0,0 3,3 -0,1 1,2 -1,5 -5,2 22,9 2,2 4,4 2,9 AA.PP. e ISFLSH (2) 4,5 5,5 2,6 1,2 0,9 -1,7 1,2 6,1 7,6 5,6 2,9 1,6 Formación bruta de capital -11,0 1,7 -1,4 -1,3 1,6 3,6 1,4 -5,9 15,3 -2,3 2,4 5,3 Demanda regional (3) -8,7 5,0 0,5 2,1 0,5 0,8 -0,3 -2,7 18,4 2,5 3,9 3,2 Exportaciones -23,4 10,9 -4,6 3,3 20,5 7,8 -4,7 -18,4 23,1 18,1 28,1 28,0 Importaciones -17,7 8,7 -1,9 3,7 12,5 2,9 -4,8 -13,1 24,3 11,5 17,7 14,2 Producto Interior Bruto a precios mercado -10,3 5,2 -0,3 1,7 2,2 2,7 0,1 -4,0 16,4 3,9 6,4 6,8 Agricultura, ganadería y pesca 5,7 0,8 -3,1 1,3 6,3 -4,0 -0,3 1,7 -0,6 1,9 0,1 3,0 Industria -12,6 3,3 -2,6 7,6 -4,6 5,9 -2,1 -5,2 19,9 -4,8 6,0 6,4 Ind. Manufacturera -12,3 5,3 -4,1 5,1 0,9 0,4 -3,5 -3,3 26,1 0,4 2,0 2,7 Construcción -11,1 -1,9 -6,8 2,8 1,6 1,7 -3,0 -9,9 10,7 -5,4 -1,0 3,1 Servicios -10,9 6,3 1,0 0,4 3,5 2,8 0,7 -4,2 17,3 6,5 7,9 7,6 Comercio, transporte y hostelería -24,4 14,7 3,4 -0,6 10,6 8,1 0,6 -11,1 45,2 14,9 22,8 19,5 Información y comunicaciones -1,7 5,7 1,3 2,5 1,6 2,3 1,4 -0,4 11,3 4,5 8,0 8,0 Actividades financieras y de seguros 5,5 6,8 3,2 0,4 -0,8 0,7 -0,4 10,5 9,9 3,9 3,5 -0,1 Actividades inmobiliarias -0,3 2,2 0,9 0,9 -2,2 1,8 2,7 0,3 6,1 1,1 1,3 3,1 Actividades profesionales -19,8 2,7 -0,5 -4,4 4,6 7,5 -6,2 -12,3 21,1 1,2 6,9 0,8 Admón. Pública, sanidad y educación 0,2 4,4 0,9 0,5 0,3 1,0 -0,2 4,6 6,3 4,3 2,6 1,5 Actividades artísticas, recreativas y otros -23,5 -2,9 -10,8 12,2 11,5 -16,2 12,7 -27,3 24,7 8,0 -6,5 18,1 Valor Añadido Bruto -10,1 5,0 -0,2 1,4 2,7 2,6 0,1 -4,4 15,7 4,1 6,5 6,8 Impuestos netos sobre productos -11,4 6,8 -1,1 4,9 -1,9 3,6 0,1 -0,9 22,2 2,9 5,5 6,7 (1) Series publicadas el 13-05-2022. (2) AA.PP. Administraciones Públicas / ISFLSH: Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares. (3) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado. Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA). Atendiendo a la información más reciente, relativa al primer trimestre de 2022 , el PIB andaluz creció un 0,1% (0,3% en España), en torno a 2,5 p.p. menos que en el cuarto trimestre de 2021, debido al descenso del gasto en consumo de los hogares y de las exportaciones, aunque también la inversión ha crecido a menor ritmo. En términos interanuales, el crecimiento se ha situado en el 6,8% (6,4% en España). Por el lado de la demanda, destaca el crecimiento de las exportaciones (28,0%), en tanto que el consumo privado habría crecido casi un 3% y la inversión ha repuntado hasta el 5,3%. Desde la perspectiva de la oferta, el crecimiento oscila entre el 0,8% de las actividades profesionales y el 19,5% del comercio, transporte y hostelería. En lo que respecta al mercado de trabajo, el empleo continuó mostrando un significativo ritmo de crecimiento en el tramo final de 2021, atendiendo tanto a las cifras de la Contabilidad Trimestral como a las de la EPA o la afiliación a la Seguridad Social, de forma que se habrían recuperado los niveles previos a la crisis sanitaria. En el caso de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en diciembre (3.253.950 trabajadores) se registraron casi 78.600 más que en el mismo mes de 2019, lo que supuso un crecimiento en torno al 4% en términos interanuales (similar al promedio nacional), que se ha intensificado en los primeros meses de 2022 (5,1% en abril), si bien hay que recordar que al inicio de 2021 se registró la tercera ola de la pandemia. Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2021, el número de ocupados en Andalucía creció un 5,4% en términos interanuales (4,3% en España). Por su parte, los datos del primer trimestre de 2022 reflejan un descenso de 32.000 ocupados, más destacado en la industria y los servicios de mercado. En términos interanuales, el número de ocupados ha crecido un 5,4% (4,6% en España), debido al aumento en la construcción y los servicios. Por su parte, el número de parados ha disminuido un 12,6%, registrándose un incremento de la población activa del 1,4%, lo que ha situado la tasa de paro en el 19,4% (13,6% en España). Previsiones económicas de Andalucía para 2022 Las previsiones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía apuntan a que en 2022 el PIB andaluz podría crecer un 4,2%, una tasa similar a la media española y más de 1 p.p. inferior a la estimada a principios de año. No obstante, la incertidumbre es muy elevada, especialmente en lo que respecta a la evolución del conflicto en Ucrania, pero también en relación con la trayectoria de los precios o los cuellos de botella en las cadenas de suministro, sin olvidar la evolución de la pandemia, por lo que la realización de proyecciones en estos momentos conlleva una elevada complejidad. PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ANDALUCÍA EN 2022 (Tasas de variación anual en %, salvo indicación en contrario) 2020 (1) 2021 (1) 2022 (P) Producto Interior Bruto -10,3 5,2 4,2 Empleo -3,2 4,3 1,5 Tasa de paro (%) 22,3 21,7 21,1 (1) Datos de la Contabilidad Regional de Andalucía (IECA). (P) Previsiones de Analistas Económicos de Andalucía. Fecha de cierre: 31 de marzo de 2022. Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y Encuesta de Población Activa (INE). Asimismo, se estima que, en el promedio de 2022, el número de ocupados EPA podría crecer un 1,5%, estimándose un aumento de la ocupación en las actividades no agrarias, especialmente en servicios. Por su parte, el número de parados podría disminuir un 1,8%, lo que situaría la tasa de paro en el 21,1% en el promedio del año. Análisis provincial Descendiendo en el análisis, la producción habría aumentado en todas las provincias en el cuarto trimestre de 2021 . En Málaga (7,1% en términos interanuales), Almería (6,8%) y Sevilla (6,5%) el crecimiento habría superado la media regional (6,4%). En el conjunto de 2021 , se han estimado aumentos de la producción superiores al promedio de Andalucía (5,2%) en Almería (5,6%), Málaga (5,5%) y Sevilla (5,3%). Las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía para el conjunto de 2022 apuntan a que el crecimiento económico se situaría entre el 2,7% de Jaén y el 4,9% de Málaga, creciendo también por encima de la media regional (4,2%) la provincia de Sevilla (4,4%), en tanto que Cádiz y Granada crecerían a un ritmo similar a la media andaluza. PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB EN LAS PROVINCIAS DE ANDALUCÍA (Tasas de variación anual en %) 2021 2022 Almería 5,6 4,1 Cádiz 5,2 4,2 Córdoba 4,4 3,2 Granada 4,6 4,2 Huelva 4,7 3,2 Jaén 4,2 2,7 Málaga 5,5 4,9 Sevilla 5,3 4,4 Andalucía 5,2 4,2 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Noticias de Roquetas

Noticias de Vícar

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos