Almería El cupón de la ONCE enseña Los Millares a toda España miércoles 15 de junio de 2022 , 17:20h

Cinco millones de cupones se suman al apoyo de su candidatura como Patrimonio de la Humanidad en el sorteo del próximo miércoles 22 La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo miércoles 22 de junio al asentamiento arqueológico de Los Millares en Santa Fe de Mondújar. La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, y la consejera territorial, Gemma Pozo, han presentado hoy la imagen de este cupón a la alcaldesa de Santa Fe de Mondújar, Trinidad Góngora, a la delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía en Almería, Eloísa Cabrera, y al diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, en un acto que ha tenido lugar en el mismo asentamiento prehistórico. Son cinco millones de cupones reproducen la imagen de la Puerta Principal de la Muralla de los Millares junto a las identidades corporativas del asentamiento prehistórico y la Junta de Andalucía. Segovia se mostró "muy orgullosa" de reivindicar "en toda España" la importancia histórica de este espacio arqueológico a través del cupón de la ONCE. "Es una forma de presumir que los almerienses nos sentimos muy orgullosos de nuestro patrimonio, una manera de reivindicar la riqueza de nuestro pasado, y una invitación al resto de andaluces y españoles para que vengan a conocerlo y a disfrutarlo". En este sentido, la directora de la ONCE en Almería dijo que la grandeza del patrimonio arqueológico de Los Millares exige un compromiso colectivo para divulgar su conocimiento y proteger su valor. "El tesoro que encierra este espacio exige un compromiso activo por parte de todos, de la sociedad en su conjunto, y el consenso de todos –subrayó- para proteger y blindar un espacio patrimonial que acumula uno de los legados más atractivos, y quizá más desconocidos, de Andalucía, y que debe ser accesible a todos, sin distinciones ni limitaciones". María Jesús Segovia defendió que los cinco millones de cupones que van a difundir la imagen de este yacimiento arqueológico a nivel nacional, suponen "un paso más importante en la ilusión de conseguir el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad a la que en la ONCE nos sumamos con entusiasmo". El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes, 17 de junio, un bote de 37 millones de euros. Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

