Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El cupón de la ONCE lleva la Romería de la Virgen del Saliente a toda España miércoles 23 de agosto de 2023 , 14:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cinco millones de cupones llevan su imagen en el sorteo del próximo miércoles 30 de agosto La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo miércoles, 30 de agosto, a la Romería de la Virgen del Saliente de Albox. La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha presentado hoy la imagen de este cupón a la diputada de Igualdad y Familia, Ana Lourdes Ramírez, y al rector del Santuario, Antonio Jesús María Saldaña, en un acto que ha tenido lugar en el mismo Santuario. A la presentación han asistido el concejal de las Áreas de Hacienda, Contratación, Subvenciones y Fondos Europeos, Cultura del Ayuntamiento de Albox, Juan Domingo Navarro, el concejal de las Áreas de Deportes, Turismo, Seguridad Ciudadana, Educación e Infraestructuras Especiales, Martín Martínez, la concejala Áreas de Presidencia, Comunicación y Empleo, María Luisa Granero Martínez, y la directora de la ONCE en Huércal Overa, María José Gómez. Cinco millones de cupones llevan como motivo central una imagen de la virgen con la Iglesia de fondo y el logotipo del Ayuntamiento de Albox, con los que la ONCE “quiere presumir en toda España de la riqueza patrimonial y cultural de Albox”, según dijo la directora de la Organización en la provincia. Segovia destacó que este cupón “es también una invitación a toda Andalucía y toda España para que vengan a Albox a disfrutar de sus tradiciones más arraigadas que son seña de identidad de los albojenses y los almerienses” y se felicitó porque “el cupón de la ONCE, que es un instrumento de solidaridad de impacto real en la mejora de la vida de las personas más vulnerables de la sociedad, sea también elemento de proyección y de divulgación de la provincia de Almería a nivel nacional”. Por su parte, la diputada de Igualdad y Familia, Ana Lourdes Ramírez, ha agradecido a la ONCE la labor que hacen en favor de la inclusión al tiempo que dan a conocer enclaves y celebraciones únicas de nuestros país como la Romería de la Virgen del Saliente de Albox: "Este cupón llevará la imagen de nuestra provincia por todo el país como ya lo han hecho la Casa del Cine o el Yacimiento de los Millares. La difusión de nuestro patrimonio es para nosotros clave para difundir nuestra historia, nuestras raíces y fomentar el orgullo almeriense". Finalizado el acto, la afiliada a la ONCE Rocío García, ciega total, ha interpretado al piano el Ave María de Schubert. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes, 25 de agosto, un bote de XX millones de euros. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.