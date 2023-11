Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El cura de Almería que calienta las redes contra el PSOE jueves 09 de noviembre de 2023 , 07:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Al “grito” de “La tolerancia no es una virtud cristiana”, un sacerdote anima a asistir a las manifestaciones contra los socialistas y avisa contra la “Marlaskía” Su nombre en la red social X es @patergongora y presume de ser un “cura de pueblo”, ejidense él, de unos 35 años, con un par de hermanos, y ordenado sacerdote hace un lustro. Quizá no sea muy conocido para quienes no andan “enredados” pero en estos ambientes sí que es todo un personaje puesto que acumula más de 67.000 seguidores y sigue a algo más de 3.100 desde que se unió a Twitter en noviembre de 2009. Pero Juan Manuel Góngora no destina su tiempo en redes sociales precisamente a difundir el mensaje de la Iglesia Católica o del cristianismo en general, ya que no llegan a ocupar más el 30% o 35% de los post que hemos consultado desde Noticias de Almería, y son básicamente de contenido político, siendo especialmente activo en ese sentido en los últimos días a raíz de las concentraciones ante las sedes del PSOE, como consecuencia de los pactos con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. El cura, que también es habitual de podcast con el mismo contenido, escribía “Ánimo a todos los españoles de bien que dejando de lado toda postura partidista os manifestáis ante la “profunda inmoralidad del PSOE. La organización empeñada en la traición a España, el aborto y la eutanasia”, un evento que no pensaba perderse, puesto que también sugería música para escuchar antes de sumarse a la protesta, y luego se preguntaba “a ver cómo se porta esta noche el cuerpo de la Marlaskía Nacional”, un neologismo para referirse a la Policía Nacional y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. Y en otro momento añade “Un consejo a los amigos policías que me leen: si tu enemigo te aplaude, es que algo no estás haciendo bien. Esa es la prueba del algodón y sirve para todos los oficios y profesiones”. En ese sentido sugiere “a los policías que me siguen” (en RRSS, se entiende) que se pregunten apunta que cuando la manifestación es pacífica, Sánchez y Marlaska se fingen defensores de la ley Debió ser uno de los asistentes a la concentración en Almería, porque en su time line hay vídeos subidos personalmente, y comentado que “España ha despertado en este Noviembre Nacional”. Como no podía ser de otra manera, el cura activista arremete contra los medios de comunicación, a quienes considera “serviles” llegando a escribir entre otras lindezas que “disfruto viendo a la servidumbre mediática y los títeres de la PSOE totalmente desbordados tratando de manipular ante la espectacular movilización ciudadana”. Además de repostear mensajes de claro contenido xenófobo y racista (la imagen de una caja como las de los sistemas antincendios, en la que pone que es para usarse contra quienes no comen jamón) también escribe algunos bastante evidentes como “Que ahora mismo la PSOE esté desplegando más unidades de la Policía en Ferraz que en cualquier otra frontera, ya dice mucho del actual estado de las cosas”. También se hace eco de mensajes y bromas contra los homosexuales (por ejemplo, identificando esta orientación sexual con la pederastia, o criticando una viñeta en la que Jesús sienta a su mesa a una pareja gay), y critica abiertamente la Agenda 2030 que pretende acabar con el hambre, la miseria, la analfabetización, o la contaminación de las aguas y el aire, por ejemplo. Como era de suponer, también es un firme defensor de conceptos como la Reconquista, de la santificación de Isabel La Católica, y niega que España consquistase América, ya que su tarea fue “liberarla del paganismo, los sacrificios humanos, la preserva del exterminio, y la esclavitud de los herejes y lo más importante anuncia a Cristo, evangelizando y salvando las almas con la ayuda de la Virgen”. No puede extrañar que escriba “Honor a los "ultracatólicos y defensores de la Reconquista" que tiene bailando al periodismo servil”. Y siguiendo con esta línea de pensamiento, el cura de pueblo arremete también contra la “masonería” y en otro momento a los judíos, en este caso al iniciarse al iniciarse la guerra entre Hamas e Israel. A esto, para dibujar mejor su perfil, se une su solidaridad y cariño por los benedictinos "defensores” del Valle de los Caídos (hoy, Cuelgamuros). En esta línea se prodigan los comentarios de este cura de pueblo activo en redes, y que en uno de sus comentarios asegura que “La tolerancia no es una virtud cristiana”, como él mismo se encarga de demostrar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

