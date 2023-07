Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El curso de verano ‘Almería: polo hidrógeno verde’ anuncia las posibilidades de esta energía limpia

miércoles 12 de julio de 2023 , 16:43h

Primera jornada inaugural del curso de verano ‘Almería: polo de hidrógeno verde’ en el que ha quedado patente que es una realidad energética prometedora para sustituir a los combustibles fósiles. Este seminario que se desarrollará en el Centro Cultural Cajamar-Casa de las Mariposas, del 12 al 14 de julio, ha dado comienzo con la apertura por parte del rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, quien ha insistido en que este curso “es de máximo interés y actualidad, por tratar ante el ahogamiento de recursos naturales y progresivo calentamiento global, sobre la aproximación a la nueva fuente de energía verde, como es el hidrógeno”. Una solución ha dicho “para afrontar los desafíos del cambio climático y la transición hacia fuentes de energías limpias, posicionándose el hidrógeno verde con una alternativa prometedora que puede contribuir a la solución del cambio climático y a la consecución de un futuro más limpio, y desde nuestra provincia podemos plantear su producción puesto que además de generar energía sostenible puede ser una fuente riqueza”.

Acto inaugural también con la participación del Ayuntamiento de Almería, como patrocinador de dicho seminario, y con la intervención de Antonio Urdiales, concejal delegado del Área de Sostenibilidad Ambiental y Energética, quien estrenándose en el cargo y destacando su estrecha relación con la UAL, ha centrado sus palabras en destacar que “éste es un gran curso que está centrado en un desafío global de futuro, en el que Almería puede tener un papel determinante y felicito a la Universidad de Almería y al director de este curso por incidir en que una planificación inteligente de los recursos energéticos es hoy necesaria e imprescindible”. Sobre el actual modelo energético, Urdiales también se ha pronunciado, asegurando que “no es sostenible y es evidente y nos conviene pensar en un nuevo modelo energético y por otro lado, ir cogiendo posiciones. El hidrógeno es una realidad energética que promete sustituir a los combustibles fósiles debido a su nulo impacto medioambiental”.

Y precisamente en este curso de verano los estudiantes conocerán el proceso de obtención, almacenaje y transporte del hidrógeno verde, las diversas aplicaciones que tiene, incluyendo la generación de energía eléctrica en transporte y la industria, y también se abordará la regulación legal.

La primera jornada se ha dedicado a hablar de los conceptos básicos del hidrógeno pero también de los cambios legales que supondrán su implantación. Expertos del ámbito público y privado están participando con ponencias y visitas a instalaciones industriales para profundizar en las propiedades y aplicaciones actuales del hidrógeno.

El director del curso, Antonio Romerosa, ha querido destacar en la inauguración de esta jornada que la aplicación y uso en la sociedad de una nueva energía suele conllevar unos 50 años para que sea normalizada en la vida diaria, sin embargo, “el nivel de contaminación es tan grande y tiene como consecuencia un efecto climático tan negativo que en 50 años podría ser totalmente irreversible, por tanto es necesario invertir esfuerzos en conseguir ese cambio a una economía verde”, ha aseverado.

Experiencias reales como la de Corea con expertos de Seúl serán tratadas en este seminario que mañana recibirá a Hyun-Seok Cho. Professor of Investigation, KIURI (Korea Initiative for fostering University of Research & Innovation) Center for Hydrogen Based Next Generation Mechanical System; Inha University; South Korea pero antes, esta mañana, ha sido el turno de Franco Scalambra, profesor del Departamento de Química y Física de la Universidad de Almería para hablar de cuatro siglos de hidrógeno. El panel de expertos lo completan empresas que están comercializando en países como Chile, Vietnam o China, y expertos tanto de universidades como de ayuntamientos de ciudades que funcionan con hidrógeno y explicarán el proceso y los beneficios.

Por último, Romerosa ha indicado que “somos conscientes de que sin la gasolina, sin el gasoil, sin el petróleo, nuestra sociedad no funcionaría cómo está funcionando, pero el coste que eso tiene es la contaminación del ambiente, hay que buscar alternativas y una muy favorable es el hidrógeno, como veremos a lo largo del curso, ya que el hidrógeno nos permite disponer de una fuente casi inagotable de energía limpia, porque, como veremos, el subproducto es el agua y totalmente viable con la tecnología actual”.

Este curso de verano está patrocinado por el Ayuntamiento de Almería, H2BioTech, ISE, Medgaz y TCI Gecomp S.L.