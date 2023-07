Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Curso de Verano Filming Almería centra su séptima edición en la actuación ante la cámara

miércoles 12 de julio de 2023 , 17:25h



Hoy ha comenzado el VII Curso Filming Almería ‘Actuar ante la cámara’. Está teniendo lugar en el Círculo Mercantil y después de una amplia trayectoria en la que se han abordado distintos ámbitos del cine siempre de modo monográfico en este 2023 la atención se deposita en la interpretación. Su ‘ponente única’ es una de las más importantes directoras de casting de España, Rosa Estévez, que ya se encuentra trabajando con un número reducido de estudiantes, “el máximo para ofrecer con calidad una formación tan personalizada como la que se imparte”.

En concreto, son 18 actores y actrices los que se han matriculado “en el curso que primero agotó todas sus plazas”, tal y como ha desvelado Amalia Magán, directora de los Cursos de Verano de la UAL, en la inauguración, compartida con la propia Estévez, con la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y con Enrique Iznaola, uno de los directores del curso junto a Isabel Mercader. Magán ha aprovechado para dar los datos generales de esta vigésimo cuarta edición, “21 cursos en 8 sedes de la provincia, ya con 650 alumnos, y van subiendo todavía, y la participación de 240 ponentes y más de 40 entidades”, para introducir la séptima edición de un Filming Almería. Ha destacado el prestigio de Rosa Estévez, ha mostrado su satisfacción por mantener la colaboración con la Diputación de Almería y ha agradecido su colaboración al Círculo Mercantil y a ’32 Historias Producciones, sin olvidarse de los dos directores “por realizar esta propuesta tan interesante y atractiva”.

La diputada de Cultura y Cine en funciones, Almudena Morales, ha puesto de relieve la estrecha colaboración entre la UAL y la Oficina Provincial de Cine ‘Filming Almería’ “para la realización de la VII edición de este Curso de Verano en el que ofrecemos a los ciudadanos la posibilidad de mejorar sus conocimientos y capacitación profesional en la industria audiovisual. El cine es una de las manifestaciones culturales más arraigadas a nuestra tierra y por eso la impulsamos para seguir estrechando el vínculo de Almería como tierra de cine. Solo hay que comprobar el poder de convocatoria de este curso para comprender la gran aceptación que tiene edición tras edición”.

Por su parte, Enrique Iznaola ha reconocido que “es una satisfacción volver a estar en estos cursos de verano, que son ya un clásico, y además, como se puede ver por el número de alumnos y alumnas, son todo un éxito”. De hecho, ha remarcado que “en solo un día agotamos todas las plazas y es una prueba más del interés y de la reputación” que se han alcanzado: “han venido profesionales estos años como Pablo Berger, Gracia Querejeta, Moncho Armendáriz, Alberto Rodríguez, Manolo Martín Cuenca o Fernando Colomo, en cursos que han sido totalmente diferentes”. En este caso, “se tiene la suerte de contar con una de las grandes profesionales de la dirección de casting y creo que es un oficio que no está lo suficientemente valorado”.

La propia Rosa Estévez, antes de entrar en materia con su alumnado, ha agradecido la invitación a sumarse el elenco de ponentes en la historia de este curso y ha detallado su objetivo: “Lo que me gustaría aportar es ayudar en lo posible a los actores y actrices a tener armas, a conseguir desarrollar más herramientas para poder desenvolverse mejor en el medio audiovisual”. Así, “hay aquí quien tiene una dilatada carrera en teatro, pero al que tal vez le va a venir muy bien el refrescar conocimientos y el encontrar esas pequeñas diferencias que van a hacer que su trabajo delante de la cámara sea mucho más interesante y mucho más eficaz”.

Estévez ha comenzado a explicar que “hay varias fases a la hora de hacer casting, y la primera es el self-tape, así que se les ha pedido a los participantes que se graben”. Sobre esas grabaciones los especialistas hacen selección y se quedan “con los mejores o los que consideramos que se acercan más a lo que estamos buscando, que son los que van a hacer prueba presencial ya con el director y la producción, o si viene también a lo mejor algún ejecutivo de las plataformas para las que trabajemos”. Por lo tanto, el alumnado de estes curso “tomará conciencia de cómo estamos funcionando ahora mismo a nivel casting y cómo se están organizando los repartos”.

Sobre ese visionado se ha comenzado a trabajar, “después vamos a grabar esas secuencias haciendo todos los cambios que se nos ocurran, porque la cosa es jugar con los textos y jugar con la propia personalidad que tenga cada actor, ya que no es una ciencia matemática y esto depende de muchas cosas, del material sensible y de la experiencia que tenga cada actor o actriz”. De hecho, ha subrayado el hecho de que “esta es una profesión muy personal, y les digo a los actores que el ‘método de trabajo’ cada uno lo tiene que fabricar a partir de sus vivencias, de sus diferentes profesores y a partir también de la sensibilidad que cada uno tenga”. Sin dudarlo, ha sostenido que “el arte de la interpretación me parece el arte más difícil de todos, porque así como otros artistas tienen su instrumento musical o tienen su mármol para tallar, el actor se tiene solo a si mismo, tiene su físico y tiene su material emocional, y el nivel de exposición es muy superior al que pueda tener cualquier otro artista”. Este curso de verano cuenta con la colaboración de la Diputación provincial y está patrocinado por 32 Historias Producciones SL, Círculo Mercantil de Almería y Filming Almería de Diputación.