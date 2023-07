Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

En marcha los Cursos de Verano de experimentación gráfica y comercio

miércoles 12 de julio de 2023 , 16:48h

Los municipios de Cuevas del Almanzora y Huércal de Almería acogen desde este miércoles los Cursos de Verano de la Universidad de Almería con temáticas muy diferentes. El primero de ellos ha inaugurado el seminario ‘Experimentación gráfica a partir de la tipografía. Las ediciones de Sdun como caso de estudio’ y, el segundo, ‘Comercio, sostenibilidad y desarrollo económico urbano’.

Hasta Cuevas del Almanzora se ha trasladado la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz. “Este curso que va a dar comienzo hoy lo va hacer en este lugar con tanto encanto, como es este Castillo del Marqués de los Vélez, espacio que facilitará que nos traslademos a otras épocas. Y por las tardes se impartirá en otro espacio también muy especial, el Museo Taller Emilio Sdun”.

La vicerrectora ha agradecido a Cuevas del Almanzora su confianza en los Cursos de Verano de la UAL y ha destacado que el curso hoy inaugurado “cerró matrícula hace unas semanas, lo que indica la expectación generada. Durante 3 días se va a efectuar una aproximación a la obra de Emilio Sdun, destacado tipógrafo, editor e impresor alemán afincado en esta localidad. Fue uno de los primeros tipógrafos que utilizó el libro como soporte de creación artística en España y van poder disfrutar de su obra en el Museo que el Ayuntamiento de Cuevas abrió hace unos años. Pero también en este curso se va dar una visión del libro de artista y del empleo de la tipografía en el Arte”.

La parte práctica, que se va a realizar en las sesiones de tarde, se dedicará al conocimiento y utilización de los tipos móviles de imprenta en la Edición Contemporánea y en el libro de artista. Se mostrarán algunas técnicas y materiales básicos de encuadernación y, finalmente, la conservación de material impreso y libros en las colecciones de arte.

Por su parte, Antonio Fernández, alcalde de Cuevas del Almanzora, ha dado las gracias a la UAL por apostar por este municipio como sede de los Cursos de Verano y apostar por temáticas que arrojan luz sobre la historia cultural y el patrimonio del mismo. “Este año volvemos a adentrarnos en personas y acontecimientos que explican la historia local y su proyección a nivel nacional e internacional. En Cuevas tenemos maravillas únicas que os invito a que conozcáis a través de estos cursos y personas que han dejado huella en nuestro municipio”.

Antes de comenzar su intervención, la directora del curso, Adoración Sánchez, ha felicitado al co director del curso, Antonio Alcaraz por su reciente Premio Nacional al Mejor libreo editado, por el Lazarillo de Tormes. “El libro y las publicaciones de artistas han pasado a ser un género relevante en los últimos años ya que los principales museos y centros de arte los van incluyendo en sus colecciones y programas expositivos. No se puede entender en muchos casos lo que sería la obra de un artista internacional sin entender su relación con la producción de libros, incluso algunas asignaturas en alguna universidad y Trabajos de Fin de Grado ya trabajan en esta línea experimental de los libros y edición de arte”.

Los participantes elaborarán un libro colectivo aprovechando los recursos que Emilio Sdun dejó en el municipio. En cuanto a los ponentes, será especialistas en restauración, producción o edición y ofrecerán sesiones que llevarán a los participantes a lo largo de la historia de este tipo de ediciones así como a la edición en sus publicaciones en la tipografía del arte.

El primero de ellos ha sido Antonio Alcaraz, quien ha ofrecido una ponencia que ha hecho un breve recorrido por la historia y evolución del libro de artista. “Desde los libros ilustrados franceses de finales del siglo XIX y principios del XX que realizaron editores como Volard O Teriad hasta llegar a los años 60 con la introducción de un concepto contemporáneo de libro de artista. Ambas tipologías de libro han convivido de forma paralela hasta la actualidad”. La segunda parte de su charla, se ha centrado en el trabajo editorial de Emilio Sdun. “Artista y tipógrafo alemán que vivió desde los años 90 hasta su fallecimientos en 2015 en los Giraos, una pedanía de Cuevas del Almanzora. Vamos a ver algunos de sus trabajos tanto del periodo alemán, como en España, con su editorial PRENSA CICUTA y podremos también disfrutar de su taller, del material con el que trabajaba, de su biblioteca… Todo ello depositado en el Museo que lleva su nombre en Cuevas del Almanzora”.

‘Comercio, sostenibilidad y desarrollo económico urbano’

Nunca antes Huércal de Almería había albergado un Curso de Verano de la UAL, por lo que su inclusión en el listado histórico de sedes ha querido poner en valor Pilar Jerez, directora de Comunicación de la Universidad de Almería. Lo ha hecho en el transcurso de la inauguración del seminario que sirve de estreno a la localidad, ‘Comercio, sostenibilidad y desarrollo económico urbano’, acto que ha compartido con uno de sus directores, Juan Uribe, y con el representante del municipio, el concejal Manuel Abad, de Participación Ciudadana, Tercera Edad, Fiestas de Barrios, Empleo y Turismo. El Cortijo Moreno ha sido el lugar elegid para su desarrollo como uno de los principales emplazamientos de la vida cultural huercalense.

Jerez ha desvelado su satisfacción por su innegable vinculación con los Cursos de Verano, “de los que fui directora hace unos años”, y con los directores, Uribe junto a José Luis Ruiz, “mis compañeros de Departamento en la UAL”. Ha asegurado, que, “sin ningún género de dudas, son actualmente un referente nacional y están alcanzando una importante proyección internacional”, ello en referencia a este programa estival de la Universidad de Almería gracias a propuestas como la que acoge Huércal de Almería: “Pone el foco en el comercio minorista como importante dinamizador de la economía de los municipios, comercio minorista que se enfrenta, hoy en día, a la competencia de las grandes superficies y, sobre todo, del comercio on-line, y que busca diferenciarse en base a elementos que creen valor para el consumidor, como son la cercanía al cliente o la sostenibilidad”.

Manuel Abad, por su parte, ha destacado la composición del alumnado, “desde la asociación de empresarios hasta técnicos y dinamizadores”. Ha valorado positivamente la incorporación de su municipio como sede de los Cursos de Verano, acorde al desarrollo que ha tenido en los últimos años: “Ya no es una ciudad dormitorio, sino de servicios y que invita a la gente a vivir, y nos faltaba ese enlace con la UAL, enlace que es muy importante”. El concejal ha aprovechado para enumerar el amplio programa cultural de Huércal, en el que también se enmarca este seminario.

Juan Uribe ha desvelado que tiene “la certeza de que va a ser un éxito”, particularizando su agradecimiento en Ismael Torres, que es el alcalde del municipio, y en el propio Manuel Abad, “que se ha implicado personalmente en este curso, lo ha vivido”. Ha dado las pinceladas del “espíritu de un curso de verano”, que, “a diferencia de una formación habitual, normal, reglada, ofrece una conectividad con el ponente y es la capacidad de hablar con el empresario, con el docente o con el profesional que se sienta aquí, antes, durante y después, compartir un café y poder charlar de tú a tú, y esa, es la parte fundamental de este formato”. Uribe se ha referido a “intercambiar ideas y salir con una mentalidad más abierta” como objetivo fundamental de estos días compartidos.

El primer ponente ha sido José Manuel Rodríguez, secretario general provincial de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Su intervención ha tenido por título ‘Innovación y Desarrollo Empresarial’: “Como he sido el primero, me he permitido la licencia de hablar un poco de todo y dar una visión general, pero haciendo especial hincapié en la sostenibilidad y el desarrollo sostenible”. Sus ejemplos han sido “el Modelo Almería y la ciudad de Málaga, donde han integrado las nuevas tecnologías para la gestión del espacio urbano”, además de “las mayores empresas innovadoras en este país, que tienen que servir de ejemplo en la incorporación de las nuevas tecnologías como motor de desarrollo tecnológico”. Otro punto tratado ha sido “la Cuarta Revolución Industrial, liderada por la Inteligencia Artificial, la robótica”, pero advirtiendo a su vez de “los peligros que pueden acechar”. Así, ha tocado “los diferentes palos en el marco de este curso de verano con el fin de que los ponentes que vengan a continuación puedan centrarse en su respectiva materia”.