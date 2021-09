El delegado de Educación visita las obras del comedor escolar del CEIP Nuestra Señora de la Salud en Laujar de Andarax

jueves 02 de septiembre de 2021

Durante el verano se ha llevado a cabo una reforma integral de la cocina de este centro educativo con una inversión superior a los 91.000 euros





El delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez Rosales, acompañado por la alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales Asensio, y el director del CEIP Nuestra Señora de la Salud, Francisco Javier Cara Barrionuevo, ha visitado durante la jornada de hoy las obras que la Junta está llevando a cabo en el comedor escolar de este centro educativo de Laujar y que cuentan con una inversión de 91.422,87 euros. El objetivo de esta visita ha sido, principalmente, coordinar junto con el Ayuntamiento y el equipo directivo del centro la gestión del inicio del servicio de comedor, de forma que el final de la obra interfiera lo menos posible con la llegada del alumnado la próxima semana.



El delegado ha agradecido tanto al Ayuntamiento como al director “su colaboración y buena predisposición para que la vuelta al ‘cole’ de los niños y niñas de Laujar se realice con todas las garantías de seguridad y en las mejores condiciones”. Asimismo, Jiménez ha destacado que esta obra supondrá “una mejora considerable de las instalaciones tanto para los trabajadores del comedor escolar como para el alumnado que disfrutará de este servicio”.



Esta actuación, que se encuentra en su fase final, tiene como objetivo ampliar y reformar de forma integral la actual cocina del CEIP Nuestra Señora de la Salud, así como adecuarla a la normativa vigente. Esta obra ha consistido en la renovación de todos los revestimientos y pavimentos de cocina, la sustitución de carpinterías y todas las instalaciones (fontanería, electricidad, gas, etc.), así como en la creación de un zócalo alicatado en la zona de comedor más el pulido y abrillantado del suelo de terrazo.



Más en detalle, los trabajos posibilitan el establecimiento de dos accesos a la zona de comedor y cocina; uno para la entrada de comensales y un segundo para suministradores y evacuación de residuos. Asimismo, se ha ampliado la zona de cocina, para dotarla de mayor espacio a los recorridos de circulación. Se ha creado una zona de vestuarios-aseos y se ha instalado un revestimiento completo con material no poroso y fácilmente limpiable. Además, se ha adecuado la instalación eléctrica existente, renovado las carpinterías (puertas, mosquiteras y pasaplatos, etc.) y la instalación de agua caliente sanitaria. Por lo que respecta a la zona de comedor, se ha pulido el pavimento de terrazo, instalado un zócalo perimetral de azulejo y también se han reemplazado las ventanas y mosquiteras.