Almería El documental ‘Mujeres Insignes’ da visibilidad a 17 mujeres almerienses que han trabajado por la igualdad miércoles 27 de octubre de 2021 , 08:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Periodistas, actrices, políticas, agricultoras, diseñadoras, luthier o escritoras protagonizan el último proyecto de la apuesta del IES Maestro Padilla por trabajar la igualdad a través de diferentes trabajos del alumnado



El Teatro Apolo ha acogido este martes la presentación del documental ‘Mujeres Insignes’ que, fruto del proyecto del IES Maestro Padilla ‘Universo. Mujer tenías que ser’, da visibilidad a 17 mujeres del presente que han trabajado por la igualdad en la provincia.



“Son mujeres que han perseguido su sueño y han logrado convertirse en lo que han querido, lejos de estereotipos y superando barreras”, ha dicho la concejal delegada del Área de Familia, Igualdad y Políticas de Igualdad, Paola Laynez, al inicio de un acto que ha quedado completado con una mesa redonda entre algunas de las protagonistas del vídeo como la ex concejal y senadora, Rosario Soto, la influencer Laura Pérez, o la actriz Gemma Giménez, entre otras.



Un acto, por la igualdad, al que han asistido alumnos de los institutos IES Sol de Portocarrero, IES Argar, IES Alhadra, IES Nicolás Salmerón, IES Los Ángeles e IES Bahía de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

