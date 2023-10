Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El duelo perinatal ya tiene su rincón en el cementerio de Almería viernes 27 de octubre de 2023 , 20:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El cementerio de Almería dedica un espacio de Duelo Perinatal en recuerdo de “quienes estarán presentes para siempre”. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, agradece esta iniciativa que busca visibilizar las pérdidas gestacionales, perinatales y neonatales, dignificándolas y dándoles valor. El de Almería es el único Ayuntamiento de España que da sepultura gratuitamente a los bebés que nacen sin vida si su familia no puede hacerse cargo

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha inaugurado el rincón de Duelo Perinatal instalado en el Cementerio de San José y Santa Adela, un espacio dedicado a los bebés no nacidos y a las pérdidas neonatales que pretende visibilizar, dignificar y dar valor a las familias que han sufrido esta fatalidad. En compañía de la concejala Sacramento Sánchez, y del delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, la alcaldesa ha agradecido al Grupo ASV Servicios Funerarios, concesionaria de los cementerios de la capital, esta iniciativa puesta en marcha junto con el Consistorio, así como al Grupo Alcora, “por esta demostración de sensibilidad y de delicadeza, que va a ayudar a muchas familias a conservar la memoria de quienes, sin existir, estarán presentes para siempre en las vidas de los que les quisieron aún sin conocerlos”. Vázquez ha agradecido, igualmente, a las familias que han estado presentes en la inauguración “y a las que en un futuro tengan que venir aquí” que tengan “tanta serenidad y tanto cariño” por esa parte de ellos que “sin terminar de estar, estará siempre con vosotros”. La regidora ha explicado que, con este espacio, el Ayuntamiento “ha querido tener presentes a todas esas niñas y niños que, por mala suerte o por fatalidad, nunca tuvieron la suerte de poder llegar a conocer y disfrutar de las maravillosas familias que les esperaban con tanta ilusión”. En el acto también han participado directivos y trabajadores de Grupo ASV Servicios Funerarios, miembros del Grupo de Apoyo Alcora, de la comunidad sanitaria de la ciudad, la Asociación Matrioskas y familias afectadas. “Desde Grupo ASV Servicios Funerarios, conscientes de la importante labor social que debemos asumir, brindamos apoyo y ayudamos a quienes han perdido a sus seres queridos, desde la honestidad, la profesionalidad y el respeto. En este sentido, nos sumamos a la gran labor de visibilización social, dignificando y dando reconocimiento a las pérdidas gestacionales, perinatales y neonatales”, ha explicado Sonia Vivas, delegada comercial de Grupo ASV. En este emotivo acto también han tomado la palabra Pepi Jiménez, matrona fundadora del Grupo Alcora (Almería Corazones), Tere Gilabert, madre miembro del Grupo Alcora y Nuria Hidalgo, madre miembro del Grupo Alcora y de la asociación Matrioskas y fundadora del Proyecto ‘Te Amo’. Todas han puesto de manifiesto la importancia de visibilizar estas pérdidas así como de la creación de este espacio “tan tierno, entrañable y bonito para que los padres y las madres puedan acercarse y tener un lugar donde acompañar a sus seres queridos”. Igualmente han valorado que el de Almería sea el único de España que da sepultura a los bebés que nacen sin vida si su familia no puede hacerse cargo.

El monumento "Las mariposas aparecen cuando los ángeles están cerca. En honor a los bebés que marcharon pronto y a los que seguimos unidos eternamente por su amor". Esta es la evocadora frase que se puede leer en este monumento realizado en mármol y con un monolito en porcelánico. Todo en color blanco, que transmite la pureza de los bebés e invita al recuerdo, al recogimiento, a sanar heridas y a honrar la pérdida de los pequeños no nacidos o con pocos días de vida. A día de hoy este Espacio de Duelo Perinatal nace como un monumento de homenaje, aunque se prevé que en un futuro se puedan colocar en él placas con nombres, respondiendo así a la necesidad de dotar a las familias de este entorno de despedida dentro del cementerio. El acto, que ha contado con acompañamiento musical, ha finalizado con una ofrenda floral de rosas blancas en el monolito.

