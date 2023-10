Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar INDALAJER impulsa una Escuela de Padres para prevenir la adicción al juego entre jóvenes viernes 27 de octubre de 2023 , 20:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación organiza esta iniciativa por primera vez con ocasión del Día Nacional Sin Juego de Azar La Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (INDALAJER) va a organizar por primera vez, con ocasión de la celebración el 29 de octubre del Día Nacional Sin Juego de Azar, una Escuela de Padres que se desarrollará en Roquetas de Mar el próximo día 15 de noviembre. Esta es una de las principales novedades de las actividades programadas este año. La Asociación, según ha anunciado su presidente Manuel Fernández, va a desarrollar esta iniciativa a través de charlas y talleres con presencia de numerosos padres de toda la provincia. El principal objetivo es que se conciencien del peligro que entrañan para sus hijos las apuestas deportivas, cuya generalización y fácil acceso, “pueden provocar una gran adicción al juego desde edades muy tempranas”, así como “graves problemas de tipo económico y social a las familias que lo padecen”, según apunta la psicóloga de la Asociación Tania Sánchez. El Día Nacional Sin Juego incluye, además de la mencionada iniciativa, otras como la celebración de charlas informativas entre jóvenes estudiantes de institutos de municipios como El Ejido y San Isidro, en Níjar, y el reparto entre los almerienses de numerosos folletos y guías informativas para las familias de los jugadores, con pautas y consejos para facilitar su rehabilitación. También se han distribuido globos, monederos y calendarios conmemorativos a través de mesas como la instalada en la puerta de acceso a la Bola Azul el pasado día 26. Asimismo, se ha advertido a la población del peligro que entraña la adicción al móvil, la denominada nomofobia, o de otras adicciones sin sustancia como la de las compras compulsivas.

Carteles en paradas de autobús La colaboración este año de instituciones como el Ayuntamiento de Almería o la Diputación Provincial ha permitido a su vez la elaboración y colocación de numerosos carteles en paradas de autobús y lugares muy concurridos con lemas como ‘Si no te divierte, no es un juego’ o ‘¿Cambiarías el Día en el que jugaste por primera vez?¡¡Déjanos ayudarte, pide ayuda!!’, denunciando así la gravedad del daño que causa el abuso de los juegos de azar. El apoyo recibido de dichas instituciones, a juicio de Manuel Fernández, “nos ha permitido disponer de más soportes para dar a conocer la gran labor de prevención y concienciación que prestamos, pero no es suficiente y necesitamos que se nos apoye más, sobre todo desde la Junta de Andalucía”. En este sentido, ha instado a los responsables del Gobierno andaluz a que “cuanto antes” autoricen la “inspección de Indalajer para así poder obtener una calificación que nos permita funcionar como Centro Ambulatorio; solo así podremos ser más operativos y recuperar los niveles de atención que teníamos antes”, ha apuntado Fernández. El presidente recuerda que “nosotros no cobramos por los servicios que prestamos, somos una asociación sin ánimo de lucro y el único afán que nos mueve es el de ayudar a personas que buscan atención especializada y constante”. El presidente de Indalajer ha aprovechado este día para recordar nuevamente que la Asociación mantiene abiertas sus puertas los jueves y viernes, de 09.30 a 13.30 horas, en el Edificio Celulosa I (c/Camino de la Goleta, nº2, piso 3, puerta 2), a donde pueden dirigirse las personas afectadas por algún tipo de adicción sin sustancia que necesiten asistencia. También pueden contactar en el siguiente número de teléfono para pedir ayuda o solicitar más información: 640 94 75 91. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.