Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El pleno de presupuestos será el día 21 de diciembre viernes 16 de diciembre de 2022 , 21:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de un millón y medio de euros en expedientes de contratación, de obra, suministro y servicio y más de 250.000 euros en contratos de servicios y suministro se han aprobado y adjudicado hoy en la Junta de Gobierno Local que, presidida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, aprobaba también la propuesta de prórroga del presupuesto actualmente vigente. Sin fecha de caducidad, la prórroga del presupuesto de 2022 estará vigente hasta la aprobación y entrada en vigor del nuevo presupuesto, sometido a debate y aprobación inicial al Pleno que, con carácter extraordinario, se ha convocado para el próximo día 21, a partir de las 8,30 horas. Del contenido de este y el resto de acuerdos de la Junta de Gobierno celebrada hoy ha informado la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, acuerdos entre los que se han incluido, entre otros, las licitaciones de las obras de rehabilitación del antiguo colegio Socorro, las obras de remodelación del carril bici en el Paseo de Ribera o de las obras de instalación de placas fotovoltaicas sobre la cubierta de la Jefatura de la Policía Local, o la adjudicación de los contratos de suministro de carrozas y de producción, organización y realización de los espectáculos que acompañarán la celebración de la Cabalgata de de Reyes Magos, el próximo día 5 de enero. Carril bici Tras aprobarse hace unas semanas el proyecto, hoy se ha dado luz verde a la licitación de las obras de adecuación de la superficie de rodadura y mejora de la señalización en vía ciclista de Camino de Ribera. Una actuación que ocupa una longitud de 2.451 metros, uniendo el puente del río Andarax con la Universidad, y que saldrá en unos días a licitación con un presupuesto base de 119.290,67 euros. El plazo de ejecución es de dos meses. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

