Finanzas sostenibles para un modelo económico ecológico en los Cursos de Verano de la UAL

martes 01 de junio de 2021 , 18:59h

El Pacto Verde Europeo plantea como objetivo para 2050 que Europa sea el primer continente climáticamente neutro





Europa se encamina hacia la transición ecológica. Es un camino sin retorno al que el sector empresarial debe adaptarse y en el que las finanzas sostenibles juegan un papel protagonista. Del 12 al 14 de julio, en formato virtual, tendrá lugar el Curso de Verano ‘Las finanzas ante el reto de la sostenibilidad: las finanzas sostenibles', dirigido por María López, directora de Finanzas Sostenibles y Economía Social, Grupo Cooperativo Cajamar, y Francisco J. Cortés, doctor en Economía.



“Últimamente se habla mucho de sostenibilidad y finanzas sostenibles y parece que es una moda, pero no es así. Este curso da la oportunidad de saber de dónde viene este concepto, las causas por las que en la actualidad está cobrando tanta fuerza y, también, vamos a dar claves para acelerar la transición ecológica", explica su directora María López.



Este concepto nace a raíz del Acuerdo de París sobre el cambio climático, así como de la Agenda 2015-2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, hitos capitales del inicio efectivo de la actual transición ecológica, que tiene como horizonte temporal el año 2030.



Estos quince años van a suponer un auténtico revulsivo en el tejido productivo y empresarial a través de procesos de transformación que llevarán a una economía baja en carbono y de diseño circular. Por su parte, el Pacto Verde Europeo plantea como objetivo para 2050 que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. En esta transición, el sector financiero va a asumir un papel fundamental acelerando y redirigiendo los flujos financieros hacia aquellos sectores y actividades más compatibles con la estrategia de la descarbonización y, en general, de la sostenibilidad.



“Las finanzas sostenibles suponen una forma de hacer negocios de manera que tengan un impacto positivo en la sociedad. Pero no se trata de un concepto altruista, porque los sectores económicos siguen siendo productivos. Se trata de no tener una rentabilidad a cualquier precio y que todo ese desarrollo económico no comprometa a generaciones futuras", ha señalado María López.



En este sentido, la transición ecológica va a suponer importantes riesgos y oportunidades para las entidades financieras. En el ámbito de los riesgos, especialmente riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático, las entidades han de identificar los nuevos factores ambientales que impactan en los riesgos tradicionales que activamente gestionan (riesgo, mercado, operativos...).



Se trata de un curso, por tanto, que toca todos los ámbitos de las finanzas sostenibles: ambiental, social y económico, y de buen gobierno. Para ello, cuenta con ponentes de todos estos ámbitos, entre ellos, participantes del sector financiero que explicarán “cómo contribuir con las finanzas sostenibles a acelerar la transición ecológica y que sea justa, que no deje a nadie en el camino, de forma que esta transición no suponga que las empresas pierdan ni oportunidades ni rentabilidad, sino todo lo contrario. Se presentan muchas oportunidades que hay que aprovechar".



Para la directora del curso, lo más importante es que esta transición hacia lo ecológico no deje a nadie en el camino. “Si una actividad tiene que dejar de hacerse porque no es sostenible, esa actividad tiene que converger hacia una actividad más sostenible o sustituirse por otra sin que afecte a los trabajadores. El objetivo es que se reciclen, y que al final tengamos un modelo más inclusivo y social. Esa es la filosofía".



Los interesados en inscribirse en este curso, que no requiere conocimientos previos en finanzas, pueden acceder a su programación y enlace de matriculación en https://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/17/las-finanzas-ante-el-reto-de-la-sostenibilidad-las-finanzas-sostenibles.