Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El Ego estrena cubierta retráctil de la piscina exterior jueves 06 de abril de 2023 , 13:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipamiento deportivo, gestionado mediante concesión administrativa, amplía sus posibilidades tras una inversión de 1,6 millones La nueva cubierta de la piscina exterior de la instalación deportiva municipal Ego Sport Center, gestionada mediante concesión administrativa, permitirá su uso durante todo el año y con ello atraer más clubes de natación y más competiciones a nuestra ciudad. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, junto a los concejales Juanjo Segura, Juanjo Alonso y Carlos Sánchez, ha visitado la instalación, en compañía de Francis Miras, gerente del centro, y ha destacado “la espectacularidad de la piscina, que ve como con la colocación de la cubierta aumenta exponencialmente sus posibildiades de uso”. Con 80 metros de cubierta, 8 metros de altura y una inversión de 1,6 millones de euros, esta piscina no sólo van a poder disfrutarla los clientes de Ego o los usuarios del Patronato Municipal de Deportes que participan en el Programa de Actividad Física de Mayores, “sino que vamos a abrir la perspectiva de que otros clubes de España vengan, se realicen competiciones y consigamos ese turismo deportivo tan sostenible”. Finalmente, la regidora ha expresado que “el deporte es salud, por lo que tenemos que agradecer a los responsables de Ego su labor en pro del fomento del deporte con la mejora de estas instalaciones que forman parte de la vida diaria de los almerienses”. Son unos 11.000 almerienses los que tienen acceso a las instalaciones de Ego, donde, de media diaria, transcurren más de 2.000 personas. Su gerente ha indicado que “uno de los grandes objetivos es que nuestros clientes estén más cómodos y esta nueva cubierta, la más grande de España, va a permitir disfrutar de más espacio”. En esta línea, Francis Miras ha trasladado que “con la demanda de los cursos, esta piscina nos va a permitir doblar el número de formaciones, la instalación del pantanal móvil nos da versatilidad para que no sea sólo una piscina de 50 metros, tenemos 3 piscinas de 25 y una de 50”. También, Miras ha hecho hincapié en que, con la cubierta más grande de España, buscan consolidar “a ‘Almería Sport Destination’, creemos en esta iniciativa y aportaremos nuestro granito de arena, tenemos una instalación de calidad para que clubes del norte de Europa puedan nadar aquí”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

