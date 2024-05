El Ejido y Clece firman por la inclusión laboral de colectivos vulnerables

jueves 09 de mayo de 2024 , 16:43h

El autobús de la Ruta ‘Almería Emplea’, de Clece y filiales, ha estado hoy en El Ejido realizando entrevistas de trabajo, donde se ha contratado en directo a Herminia Cortés como auxiliar de Ayuda a Domicilio.

Antes de comenzar la jornada ya estaban todas las citas previas cerradas para las cinco paradas, superando las todas las expectativas iniciales. A la participación de los vecinos y vecinas de El Ejido en este proceso de selección para cubrir 280 puestos de trabajo en el sector de Ayuda a Domicilio, se ha sumado la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de El Ejido y Clece y filiales.

La Asociación Innova animó a Herminia Cortés a participar en esta iniciativa después de formarse y hacer prácticas en Clece. El equipo de selección valoró su currículum, “sus ganas y buena disposición” para trabajar y esta mañana le han dado la sorpresa: “bienvenida a tu nueva casa, eres una gran profesional y ya tienes un puesto dentro del equipo de Clece y filiales”, le han comunicado a Herminia.

“Llevo dos años parada, con dos hijas y dos nietos. He llorado por un trabajo y por todas las puertas cerradas que encontraba, así que no me creo todavía que tenga un trabajo. Me ha cambiado la vida, porque ahora tendré la oportunidad de tener mi propia vida y no depender de la ayuda de los demás. Gracias, muchas gracias de verdad a todos”, ha señalado entre lágrimas la nueva empleada.

Colaboración público-privada

En el marco de la Ruta ‘Almería Emplea’ se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de El Ejido y Clece y filiales que han rubricado el alcalde Francisco Góngora, y Diego López, gerente de la empresa en Almería, con la presencia de la edil de Servicios Sociales, Delia Mira.

Góngora ha resaltado que existe “una colaboración muy estrecha entre el Ayuntamiento y Clece y filiales, que hace un trabajo importantísimo en nuestro municipio, donde prestan el servicio de ayuda a domicilio con un nivel altísimo de satisfacción entre los usuarios”.

El regidor ha enfatizado igualmente la apuesta de la empresa “por la inserción a través de la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social”, así como el hecho de que “se desplacen a nuestro municipio para la selección de personas formadas que atiendan en el ámbito de la discapacidad, en el que desarrollan un trabajo importantísimo”.