El Equipo Box La Jungla Se Impone En El The Vícar Games 2023 De Crossfit

De “enorme éxito” ha calificado el alcalde vicario Antonio Bonilla la primera edición de The Vícar Games 2023, evento de Crossfit celebrado el pasado sábado en la Ciudad Deportiva de Vícar y en el que se impuso el equipo Box La Jungla. El alcalde, Antonio Bonilla, que fue un espectador más del evento, e hizo entrega de las medallas a los ganadores, ha destacado la buena organización por parte de los promotores del evento “La acogida ha sido más espectacular incluso que en ediciones anteriores y el numeroso público asistente ha podido disfrutar de una extraordinaria jornada deportiva al más alto nivel”, señaló el alcalde sensiblemente satisfecho. Un total de 41 equipos mixtos formados por diferentes boxes de la provincia y de otros puntos de Andalucía, se dieron cita en la Ciudad Deportiva para afrontar las distintas pruebas o WOD programadas, en busca de una puntuación suficiente para acceder a la final. Los 164 participantes lo dieron todo. El WOD final resultó espectacular, emocionante y muy igualada haciendo vibrar al público y formando el pódium final junto a Box La Jungla, el equipo Crying Culture y Los Palmerales. En el apartado de escalada, los vencedores fueron Lunaticross, seguidos de Pad Thai Wod y Crosshiit JR 3.1. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

