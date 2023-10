Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El equipo de Céspedes vio así el debate de candidatos a rector miércoles 04 de octubre de 2023 , 08:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En un evento histórico celebrado hoy en la Universidad de Almería, los candidatos a Rector, José Céspedes y Diego Valera, se enfrentaron en un debate para contraponer las medidas de sus campañas. Un encuentro consensuado por ambas candidaturas, y propuesto y organizado por los sindicatos. El debate se centró en las propuestas y visiones de ambos candidatos para el futuro de la institución académica, confrontando sus programas y modelos de futuro para la universidad. El candidato de Organización de Empresas, José Céspedes, se mostró en todo momento sereno, seguro, y conocedor del detalle de aquello que expresa, manteniendo un tono sencillo y amigable que invitaba al diálogo. El candidato agroforestal, por su parte, mantuvo un discurso ya conocido, destacando algunas medidas que, a petición de su oponente, debió detallar para diferenciarlas de las ya expuestas por Céspedes. En el segundo bloque; destinado a los miembros de la comunidad universitaria, el debate estuvo claramente dominado por José Céspedes, quien puso en valor su experiencia como vicerrector de profesorado para defender las propuestas referentes al Personal Docente e Investigador (PDI). Hizo especial énfasis en la necesidad de desarrollar planes de estabilización, de atracción y retención del talento para dotar a la Universidad del capital humano que necesita, y así acometer con garantías el reto del relevo generacional. En el ámbito de las ausencias, es de destacar como Diego Valera pasó de puntillas por la temática de las becas y ayudas a estudiantes, así como de la política de gestión de personal interino. Cuestiones que fueron abordadas a fondo por José Céspedes en sus intervenciones, poniendo de manifiesto que “ningún estudiante quedará atrás por motivos económicos” y que “la internacionalización es clave para el futuro de la UAL y se ofrecerán cursos de idiomas gratuitos para estudiantes”. Céspedes también hizo hincapié en las propuestas de implantación de planes para estabilizar al personal interino, sumado a medidas para evitar la precariedad en sus condiciones de trabajo. El debate ha acabado con un alegato final en el que el candidato José Céspedes ha pedido el voto a la comunidad universitaria, y ha agradecido por la participación activa y el apoyo desde que anunciara su candidatura. Está comprometido a llevar adelante las ideas discutidas, y a trabajar incansablemente para poner en marcha un proyecto de universidad ambicioso, inclusivo, abarcable y realista que pone a las personas en el centro de las propuestas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

