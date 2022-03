Capital El Estadio de los Juegos Mediterráneos se transforma en “Power Horse Stadium” lunes 14 de marzo de 2022 , 17:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Luz verde del Pleno tras el sí del Patronato de Deportes a la ampliación de la denominación del Estadio de los Juegos Mediterráneos El Ayuntamiento aprueba además sendas declaraciones institucionales condenando la invasión de Ucrania y reconociendo la labor de ‘A Toda Vela’ con ocasión de su 25 aniversario Veintiséis puntos han dado contenido al Ordel del Dìa de la sesión plenaria que, con carácter ordinario y de nuevo de forma presencial, ha celebrado la Corporación municipal. Entre esos puntos, en el capítulo de mociones, el Pleno ha venido a condenar mendiante una declaración institucional la invasión de Ucrania por parte del Gobierno ruso. Además, y en otra declaración Institucional, el Pleno viene a reconocer la labor de la Asociación ‘A Toda Vela’ con motivo de su 25 aniversario, conmemorado este año, Igualmente para su debate y aprobación en esta sesión, se ha incluido la ratificación del acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, sobre la propuesta de ampliación respecto de la denominación del Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería. De esta forma el Pleno de la Corporación da el visto bueno a esa ampliación en la denominación incluyendo el nombre de ‘Power Horse’ como patrocinador. El patrocinio del nombre del Estadio quedó recogido en el pliego de condiciones de la concesión administrativa municipal concedida a la UD. Almería y que sigue a la petición formulada por la entidad rojiblanca ante el Patronato de Deportes en el que hace constar su intención de ‘renombrar’ bajo la denominanción “Power Horse Stadium”, manteniendo en su denominación oficial el inciso de Estadio de los Juegos Mediterráneos Almeria. Se cumple así un trámite que solo ha encontrado en la concejala no adscrita, Carmen Mateos, y el grupo municipal de Ciudadanos la abstención y que ahora el club llevará a efecto, previsiblemente, a partir de la próxima temporada, como así se ha manifestado por parte de la Entidad, actualmente inmersa en el proceso de remodelación de las instalaciones concesionadas. Hay que recordar que, como parte de los acuerdos suscritos entre la UD Almería y el Ayuntamiento de Almería, la inclusión de un patrocinador en la denominación del Estadio vendría siempre determinada por dos condicionantes: Mantener siempre en su nombre el inciso ‘Estadio de los Juegos Mediterráneos Almería’ y contar con el visto bueno municipal. En todos los casos, el Consistorio se reserva el derecho a “denegar” ese cambio si la denominación propuesta por el concesionario fuese contraria al interés público o contravenga las disposiciones normativas correspondientes. Reconocimiento ‘A Toda Vela’ Y hoy también el Pleno de la Corporación ha elevado una declaración institucional, honorífica, para reconocer la labor de la asociación 'A toda vela' en su 25 aniversario. Corresponde este reconocimiento solo unos días después de que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, recogiera el galardón otorgado al Ayuntamiento en la Gala de XXV Aniversario de la asociación por “el apoyo continuado en el tiempo y la sensibilidad hacia la inclusión y la innovación social”. En este mismo acto, el primer edil elogiaba a la asociación por su labor y haber hecho de Almería una ciudad “mejor” por su compromiso con las personas con capacidades diferentes. En el transcurso de la sesión de hoy, el alcalde ha felicitado expresamente la labor desarrollada por familiares, voluntarios y trabajadores de este colectivo. Almería, con Ucrania De forma institucional se ha acordado también condenar la invasión de Ucrania por parte del Gobierno Ruso y apoyar las acciones del Gobierno de España, en colaboración con los aliados de la OTAN y la UE, movilizando los recursos asistenciales e institucionales necesarios para paliar la situación de los refugiados ucranianos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

