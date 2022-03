Capital Ampliar Almería en sepia lunes 14 de marzo de 2022 , 17:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El polvo sahariano ha convertido la ciudad de Almería y los municipios costeros en una especie de fotografia en sepia. A lo largo de la mañana el cielo fue aranjándose, debido a que las nubes retuvieron la arena que el viento había transportado desde el desierto de el Sáhara. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para martes un aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros de hasta 70 kilómetros por hora en el Poniente, el Levante y la capital de Almería a partir de las 15,00 horas. Este martes, la comarca del Poniente y la capital estarán en alerta amarilla, de las 15,00 a las 23,59 horas, por viento del nordeste con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, con las mismas características para la zona del Levante. Para el martes, las citadas comarcas estarán en alerta amarilla con una probabilidad del fenómeno de entre el 40 y el 70 por ciento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.