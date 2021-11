El eterno legado de García Berlanga y Fernán Gómez protagoniza una Mesa Redonda de FICAL

sábado 20 de noviembre de 2021

Moderada por el profesor Luis Alegre, contó con la presencia del productor e hijo del cineasta José Luis García Berlanga, las actrices María Barranco y Mónica Randall, así como del actor y periodista Pedro Ruiz.









La Diputación de Almería presentó en la tarde de ayer, viernes, una interesante mesa redonda que giró en torno a la vida y obra de Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez, dos leyendas del cine de nuestro país. Con protagonistas de auténtico lujo, todos con experiencia al lado de los homenajeados, y moderada por el profesor Luis Alegre, la conversación arrancaba con una felicitación de cumpleaños a la actriz Mónica Randall, que ella agradeció al público.



Alegre resaltó la importancia de que Diputación haya organizado una actividad de ese calibre cultural, ya que “siempre es un honor estar aquí en Almería, y me parece una idea estupenda que en esta primera jornada se dedique una charla a Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez de los que se cumple el centenario durante este 2021”. Quiso aprovechar la oportunidad brindada para reconocer la importancia de los invitados, “muy adecuados para hablar de estas dos grandes figuras”. ‘El mundo sigue’, de Fernán Gómez o ‘Bienvenido Míster Marshall’ le “volvieron la cabeza del revés” y le enamoraron de la gran pantalla.



Acto seguido, tomó la palabra el hijo de Luis García Berlanga, José Luis, productor, quien rememoró sus orígenes. “Estaba estudiando Derecho, y nunca pensé en dedicarme a este oficio, pero me junté con Fernando Colomo y me lio para comenzar con una productora”. Recuerda los viajes realizados con su padre y con sus hermanos, muchos de ellos relacionados con el mundo del cine. “Íbamos de excursión a conocer pueblos y los íbamos puntuando”. De esta forma se acercaba al arte. Su padre dejó un gran legado. “Siempre me vienen buenos recuerdos de él”.



La distendida conversación, que contó con una introducción previa del director del Festival Enrique Iznaola, centró buena parte de su contenido en las anécdotas de los participantes. “Fue una Mesa Redonda muy interesante, salió muy bien y estuvo repleta de recuerdos bonitos”, apuntó.



La actriz María Barranco, ganadora de dos premios Goya, protagonizó ‘7.000 días juntos’, a las órdenes de Fernán Gómez, y guarda con cariño cada momento vivido. Respecto a Berlanga, dijo que lo conoció en un aeropuerto. Cuando le vio, salió corriendo a pedirle uno de sus mayores deseos: “Quiero trabajar con usted”. Y él le contestó “no trabajo con gente guapa, María, lo siento”, arrancando las risas de los presentes.



Cuando era pequeña, se maravilló al contemplar el cine que hacía el director valenciano. “Eran historias muy divertidas y, a la vez, mordaces”.



Haciendo gala de un enorme sentido del humor, Mónica Randall quiso acercar la figura de estos dos enormes cineastas a la vida real, humanizarles, dando ese toque especial que muestra el lado personal de la leyenda. Dejando de lado el cine, los papeles especiales, los protagonismos, acercó la figura de Luis García Berlanga a lo rural. “Nos encantaba salir a coger espárragos trigueros”, algo que corroboró el hijo del director, entre risas. “Sí, era su pasión”. Ella sí trabajó con los dos, destacando en ‘La escopeta nacional’.



Por último, el mediático periodista y actor Pedro Ruiz, conquistó a los asistentes con sus palabras y una pequeña representación de uno de los momentos vividos. Poniéndose en pie, comentó a modo anecdótico, “tengo la sensación, que es más una convicción, de que él nos dirige a todos sin decirnos nada. De que todo lo que iba a ocurrir ya lo sabía”. Sonriendo, hizo referencia lo que pasó tanto con uno como con otro durante el rodaje de ‘Moros y cristianos’, una película en la que interpretó al hijo de Fernando.



Diputación de Almería ha organizado para FICAL un intenso programa en el que las mesas redondas destacan de manera especial, con el fin de fomentar el diálogo sobre el pasado, presente y futuro del audiovisual, y acercar a los protagonistas al público almeriense.