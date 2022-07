El extraño caso del relevo en la Alcaldía de Serón

viernes 29 de julio de 2022 , 15:18h

La candidata popular, Celia Granados, no entiende cómo hasta diez candidatos socialistas han rechazado optar a la alcaldía para que la persona de confianza de Lorenzo tome las riendas del Ayuntamiento

El PP de Serón ha criticado el “extraño” proceso de elección del nuevo alcalde del municipio, el socialista Manolo Martínez Domene, tras la marcha al Parlamento Andaluz de Juan Antonio Lorenzo. La candidata y portavoz del PP, Celia Granados, se ha mostrado sorprendida por esta anómala sucesión que, aunque la ley electoral contempla la posibilidad, se ha cobrado con la renuncia del acta de concejal de hasta cinco personas de la lista, que iban delante del recién nombrado alcalde, así como de otras cinco personas que han denegado, de manera explícita, ocupar la alcaldía.

Celia Granados, se ha preguntado por qué “ninguno de los diez concejales ha querido ser alcalde”. No sabe si es porque no se sienten capacitados para asumir la alcaldía. Explica que “ser alcalde o alcaldesa de tu pueblo es el mayor honor que puede tener un ciudadano, y no entiende por qué ninguno quiere disfrutar ese honor. “¿es que el PSOE local tampoco considera a ninguno ni a ninguna aptos para desempeñar el cargo de alcalde? Pasar por encima de toda una lista de personas sin que haya un candidato adecuado, nos recuerda que el amiguismo y el sectarismo siguen siendo seña de identidad de la forma de hacer política en el PSOE y que Lorenzo quiere seguir manejando los hilos de la política municipal”.

A pesar de las circunstancias Granados ha tendido la mano a Martínez Domene para impulsar y trabajar de forma conjunta por las necesidades del municipio. Además, ha puesto sobre la mesa “la necesidad de realizar una auditoría de los procesos de contratación realizados por el Ayuntamiento, para que todos tengan la tranquilidad de que se han hecho siguiendo los principios democráticos de publicidad, mérito y capacidad y si no fuera así adoptar las medidas correctoras pertinentes. También ha pedido convocar ayudas municipales para el blanqueado y el arreglo de fachadas, así como abrir las contrataciones, laborales y de servicios, a todos los ciudadanos y empresas del municipio, para que no se contrate siempre a los mismos”.

Granados ha recordado también el proyecto de la Avenida de Lepanto, en el que el ayuntamiento necesitó más de ocho años para definirlo y lo llevó a cabo sin contar con los vecinos, por lo que finalmente ha dado al traste. “Esto ha supuesto perder una inversión de 600.000 euros, en los que la Junta de Andalucía aportaba el 70% (420.000 €) que encina tendrá que devolver a Europa; y además ahora, el Ayuntamiento, por su mala gestión, tendrá que indemnizar a la empresa adjudicataria del proyecto con el dinero que sale del bolsillo de todos los ciudadanos de Serón”, ha asegurado.

Desde el Partido Popular han pedido al nuevo alcalde que centre su objetivo político en las personas de Serón, en todas, y que realicen actuaciones contando con la gente y no de espaldas a ella, “como se ha venido haciendo hasta ahora”.