Almería La ONCE muestra el Observatorio de Calar Alto a toda España viernes 29 de julio de 2022 , 15:28h Escucha la noticia El sorteo de fin de semana de la ONCE del próximo sábado, 6 de agosto, tendrá como protagonista al Observatorio Astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal. La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, y la consejera territorial, Gemma Pozo, han presentado hoy la imagen de este cupón, acompañadas por el astrofísico Enrique Pérez Montero, ciego total, en la sede del Observatorio. En el acto han participado el director del Observatorio, Jesús Aceituno, el alcalde de Bacares, José Segura, el de Serón, Manuel Martinez, y el teniente alcalde de Gérgal, Jose Miguel García; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín. Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen uno de los telescopios del Observatorio en primer plano, en un paisaje de nieve, "para invitar a los andaluces y a todos los españoles a conocer uno de los complejos astronómicos más importantes de Europa y, posiblemente, más desconocidos para nosotros mismos", según dijo la directora de la ONCE. María Jesús Segovia se declaró "muy orgullosa" de la proyección que aporta el cupón de la ONCE al Observatorio almeriense y reivindicó su importancia estratégica del que es considerado el mayor observatorio de Europa al contar con telescopios profesionales de hasta 3.5 metros de apertura. "Esta ventana almeriense al universo que supone Calar Alto nos ofrece una experiencia única de gran valor astronómico, científico, educativo y social que lo convierten en un referente de primer nivel en Europa y en el mundo", afirmó la directora de la ONCE en Almería. Segovia pidió también al Instituto de Astrofísica de Andalucía, al CSIC y a la Junta de Andalucía que sean "ambiciosos en hacer cada vez más accesible este espacio de conocimiento para que todas las personas, más allá de sus limitaciones, puedan explorar, descubrir, aprender y disfrutar de la maravilla que supone esta mirada al cielo y al cosmos desde Almería". El Observatorio de Calar Alto, el observatorio astronómico más grande del continente europeo, fue fundado en 1973 por acuerdo de los gobiernos de España y Alemania, de ahí que hasta 2018 se conociera como Centro Astronómico Hispano-Alemán, aunque desde 2019 pasó a denominarse Centro Astronómico Hispano en Andalucía (CAHA), propiedad del CSIC y de la Junta de Andalucía al 50%. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy viernes, 29 de julio, un bote de 17 millones de euros. Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. Y el Extra de Verano de la ONCE ofrece el próximo 15 de agosto un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón de euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

