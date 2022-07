PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Mucho más que circo en tres espectáculo para este verano Escucha la noticia Los niños siempre tienen energía para divertirse independientemente de la época del año en la que se encuentren, pero en verano, al no tener que ir al colegio, éstos tienen aún más ganas de entretenerse con actividades diferentes a las que hacen habitualmente. Si tenéis hijos y no sabéis qué hacer para mantenerles con una sonrisa de oreja a oreja en la cara, no hay de que preocuparse, ya que los eventos que hoy traemos sirven tanto para que los más pequeños de la casa lo pasen en grande como para que los adultos también disfruten. Los afortunados en esta ocasión van a ser los residentes en Cataluña y la capital de España, aunque, claro está, que cualquiera que lo desee puede viajar a estas comunidades y ser partícipes de los siguientes planes. Circo sobre agua 2. Circo Alegría (Badalona, Tarragona, Sabadell, Castellón) Con más de medio millón de espectadores cada año, el Circo Alegría sorprenderá a niños y mayores con espectáculos con artes circenses tradicionales y modernas que harán vivir una experiencia digna de recordar. Estos espectáculos suelen caracterizarse por pedir voluntarios del público y hacer que los espectadores se sientan emocionados por si los siguientes en salir son ellos. El equipo del circo está formado por motoristas, bailarines, equilibristas, magos, acróbatas, cantantes y muchos otros. El Circo Alegría ha convertido una piscina de 24.000 litros de agua en su pista de circo. El trapecio volante, al hombre láser, el roller skater, la red aérea e, incluso, trucos de magia, son parte del despliegue técnico que hará al público ovacionar como pocas veces lo han hecho. La escenografía también juega un papel importante, puesto que los efectos luminosos y la música ponen la guinda a sus mágicas actuaciones. En septiembre y octubre darán lugar dichos espectáculos, siendo en Gran Carpa Plaça President Tarradellas, Badalona del 9 al 18 de septiembre, en Tarragona del 23 de septiembre al 2 de octubre, en Sabadell del 7 al 16 de octubre y en Castellón el 21 del mismo mes. Para tener la entrada por 12€, lo único que hay que hacer es reservar con 24 horas de antelación y visitar la siguiente web (en la que hay más información sobre los horarios y las ubicaciones exactas) clicando aquí. Aladdin: El Musical (Madrid) Aladdin, la obra que ha emocionado a tantos niños, vuelve esta vez en forma de musical en el Teatro Maravillas de Madrid (Barrio de Malasaña), siendo Zalo Calero el encargado del texto y la dirección, y Jorge Arragui el de la música. Si entonces la historia del ladronzuelo con buenas intenciones les gustó, con esta nueva versión musical se van a quedar encandilados. Esta historia oriental inspirada en el cuento popular Las mil y una noches, en la cual dos jóvenes se enfrentan a grandes peligros, fue adaptada por Disney y se convirtió en un clásico que ha sido querido por varias generaciones. Está lleno de números de cante y baile, de sorpresas y de magia que conquistarán el corazón de los espectadores. Su puesta en escena, sus efectos especiales y su espectacular vestuario, hacen posible que se transmitan las enseñanzas acerca de no dejar de perseguir nuestras metas y ambiciones de forma fiel a la historia original. La duración del espectáculo es de 1 hora y media, y no hay ningún problema en que acuda todo tipo de público, ya que su contenido es algo que no dejará indiferente a nadie y del que todos podrán llevarse un bonito recuerdo. La dirección exacta es: Calle Manuela Malasaña 6, 28004 (Madrid). Para acudir en metro hay que usar las líneas Bilbao (L1 y L4) Tribunal (L1 y L10) y San Bernardo (L2 y L4), para el cercanías los Recoletos (C1, C2, C7, C8, C10) Sol (C3 Y C4) y para el autobús las líneas 3, 21, 40, 147 y 148, NC1 y NC2. Hay una oferta con la que puedes comprar tus tickets desde el precio de 16 euros, y si sois más de 10, podéis conseguir vuestras entradas por 15€ por persona (gastos de gestión no incluidos). Más información sobre los precios y las ubicaciones aquí. Mystique – Le Grand Cirque (Barcelona) Volvemos con otro circo, situado en Barcelona (Pla de Miquel Tarradell - Port Vell), dirigido por un profesional del sector artístico con más de 15 años de experiencia que hará rebosar de felicidad a todo tipo de público. La carpa Mystike nos da a conocer un mundo de fantasía con identidad propia en el que se resaltan todos los valores del circo y del teatro a través de una atmósfera onírica y envolvente. Los espectadores podrán disfrutar del gran elenco de Mystike, Le Grand Cirque durante aproximadamente 90 minutos. El argumento del show gira en torno a Buká y Zozo, quienes se adentran en el universo de Mystike, un mundo paralelo lleno de personajes extraños y originales. Esta historia atrapará a los más pequeños, y si acuden niños menores de 2 años que no ocupen un asiento podrán tener acceso gratis al espectáculo. Además, si quieres ahorrar aún más en tus entradas te recomendamos que realices tu visita el jueves, el Día del Espectador, ya que se aplican descuentos exclusivos que también se pueden encontrar online. Tenemos las entradas VIP, Frontal, Oro, Plata, Bronce, y todas ellas permiten la vista a diferentes zonas de la pista. Para los altos presupuestos, la mejor opción será la entrada VIP, ya que cuenta con una visibilidad excelente de todos los espectáculos, en cambio, si el presupuesto es más ajustado, será más conveniente adquirir una entrada plata o bronce, que también ofrecen una buena visibilidad. Hay más información disponible sobre las ventajas de cada tipo de entrada pinchando en el siguiente enlace. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos