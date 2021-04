El festival Murmura reunirá todi el atractivo de Almería en su Alpujarra

lunes 26 de abril de 2021 , 18:03h

Diputación acoge la presentación de este evento que llega a diversos municipios de la comarca durante la segunda semana de mayo

Esta mañana se ha presentado en la Diputación de Almería el festival Murmura, organizado por Crash Music, que se celebrará en diversos municipios de la Alpujarra. Según Javier Aureliano García, esta iniciativa es “una idea magnífica para poner en el mapa” no sólo esta zona, sino también al resto de la provincia. Este evento nace del confeso amor que el organizador y director de Crash Music, Diego Ferrón, dice sentir por este entorno. Se desarrollará en lugares como Fondón, Fuente Victoria, Laujar de Andarax, Canjáyar o Padules, en formato boutique y de manera descentralizada.

Todos los eventos (disponibles en la página web) cuentan con aforos diferentes para garantizar la seguridad de los asistentes. Así mismo, como afirma el director Diego Ferrón, habrá “distanciamiento entre butaca y butaca, protocolos de entrada y salida…”, así como la posibilidad de asistir desde fuera de la comarca, siempre que así lo permitan las restricciones que estén vigentes de cara a la celebración de Murmura.

El presidente de la diputación considera a este evento un “festival pionero en la provincia de Almería, y posiblemente también en el resto de España”. Murmura reúne 5 factores clave de la provincia y la zona donde se celebra: música, patrimonio, naturaleza, gastronomía y deporte. Además de contar con conciertos y eventos de degustación, los asistentes podrán disfrutar de rutas de senderismo con elementos diferenciadores. Diego Ferrón afirma que precisamente esta fusión nace de la filosofía del festival, “hacer un cartel de primer nivel, pero también sorprender con esas cositas, esos pequeños detalles”.

El diputado de turismo Fernando Jiménez, que también se hallaba presente en el acto de presentación, cuenta que se ha trabajado en este evento durante “mucho tiempo”, y se enmarca en una “apuesta decidida por el turismo de interior”. Ha señalado de igual modo que el proyecto “completa nuestra oferta complementaria y contribuye a romper la estacionalidad”.

Con este festival se generará riqueza y empleo para la comarca y la provincia almeriense, pero también se busca que ese turismo que se cree sea sostenible: Javier García afirmaba que este es “un festival responsable, que huye de cualquier impacto en el entorno” y buscará evitar la “masificación de estos municipios”.

Durante el acto de presentación se ha subrayado también la seguridad que va a haber en la celebración de este evento: el presidente de la diputación afirma que “se puede hacer cultura segura”, algo que considera aún más necesario por el “plus emocional” que festivales como Murmura pueden aportar a la gente después de un año de pandemia. El festival no sólo busca generar turismo sostenible y de calidad, sino que también se presenta como ejemplo de inclusión al colaborar con la Fundación Music For All, que vela por el disfrute de festivales para personas con discapacidad.

El objetivo final de este evento es también prolongarse a lo largo del tiempo, con la voluntad de que el año que viene “más municipios se puedan sumar”, según el organizador. El presidente de la diputación también ha incidido en esta voluntad de hacer de Murmura “un fijo de la primavera cultural y turística, no solo de la zona sino para toda la provincia y, más adelante, para otras provincias”.

Murmura contará con un total de 17 actividades, siendo algunas de acceso gratuito (previa adquisición de invitación a través de la web) y otras de pago, contando con conciertos de artistas como Depedro, Soleá Morente, Zenet o Los estanques. Las entradas están ya disponibles para su venta, y se asegura que las medidas no impedirán que personas ajenas a la alpujarra almeriense puedan acudir a la celebración.

A mayores de los conciertos, se contará además con actividades alternativas como el encuentro profesional con Javier Ajenjo (director de Sonorama Ribera y de Bodegas Neo), rutas de senderismo guiadas por los Canales de Padules y a la balsica Salobre (la primera de mano de un geólogo y la segunda con la opción de acceder a un tratamiento natural de barro), un recorrido de degustación de vinos por el “Túnel del vino”…