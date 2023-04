Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El Festival Taurino dedicado a la lucha contra el cáncer y la donación de sangre miércoles 12 de abril de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, asiste a la presentación del cartel, compuesto por el rejoneador Andy Cartagena y los espadas Antonio Ferrera, El Fandi, Cayetano, Jesús Almería y Fran Lupión Los toreros siempre han demostrado que tienen un corazón enorme y se vuelcan con las causas solidarias. Así se refleja en el cartel del Festival Taurino Benéfico de Almería, que se celebrará el próximo sábado, 15 de abril, a partir de las 17:30 horas, en la Plaza de Toros de la ciudad. Un programa presentado en la tarde de ayer en el Teatro Apolo, con la asistencia del concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz. El Festival Taurino Benéfico, que dará comienzo a las 17.30 horas, contará con el paseíllo del rejoneador Andy Cartagena, así como con la participación de los toreros Antonio Ferrera, El Fandi, Cayetano, y por parte de la tierra, Jesús Almería y el novillero Fran Lupión. Asimismo, la ganadería de Fuente Ymbro pondrá los toros. Las entradas se pueden comprar en la taquilla del Apolo y de la Plaza de Toros. El concejal de Cultura ha manifestado que “en el Ayuntamiento de Almería estamos orgullosos de contribuir al sostenimiento de lo que, en el uso legítimo de nuestra libertad, entendemos y compartimos como una seña de identidad cultural popular arraigada en nuestra ciudad, como es la tauromaquia, y lo hacemos a lo largo del año, entre otras acciones, con la Feria Taurina (uno de los actos principales de la Feria en Honor de la Virgen del Mar), la Escuela Taurina Municipal (que es un proyecto vivo y cargado de futuro), y el apoyo a eventos como este Festival Taurino Benéfico”. Las causas solidarias del festival benéfico son, por un lado, la Asociación Española Contra el Cáncer, para colaborar con su labor en investigación y apoyo a los pacientes con esta enfermedad, y la promoción de las donaciones de sangre y plasma, con la participación del Centro de Transfusión, Tejidos y Células del Hospital Universitario Torrecárdenas. Los promotores del festival son el empresario José Gabriel Olivencia e Irene López Ferrer. “Es un cartel creado para enganchar a todo el mundo: Antonio Ferrera tiene una gran vitola en todas las plazas de toros de España El Fandi es muy querido en Almería, Cayetano siempre demuestra su calidad y mueve a la gente joven, y Andy Cartagena atraerá a los amantes del rejoneo”. El empresario se ha detenido Jesús Almería y Francisco Lupión, “que se han ganado a pulso su participación. Jesús tiene un brillo extraordinario, y Lupión me enamora con su personalidad. Y la ganadería garantiza el espectáculo. Por tanto, es una corrida de toros redonda”. Jesús Almería ha respondido que tiene “la ilusión, ambición y afición intacta” y Francisco Lupión espera la cita “`para mostrar a los almerienses lo que quiero hacer en el toreo”. A la presentación también han asistido el director-gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, el cual ha afirmado que “estamos transformando el hospital para convertirlo en el mejor de Andalucía, y en este recorrido apreciamos el apoyo y cariño de la sociedad almeriense”, Arif Laarej, director Centro Transfusiones Almería, y Francisco Sierra, tesorero Asociación Española Contra el Cáncer en Almería. Sobre las dos causas solidarias, hay que recalcar que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo: según la Asociación Española Contra el Cáncer, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida. Y solamente en la provincia de Almería fueron diagnosticados 3.781 personas en el año 2022, con una cifra de mortalidad de 1.434. Por su parte, en Almería se necesitan 60 unidades de sangre al día, por lo que las donaciones son fundamentales. Por eso, el Festival Benéfico continuará, después del 15 de abril, con una campaña de captación de donantes de sangre en la provincia, de la mano del Centro de Transfusión del HUT. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.