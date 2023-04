Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Constituidas las Juntas Municipales de Distrito para Participación Ciudadana miércoles 12 de abril de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, agradece la participación en estas Juntas de los representantes vecinales y el arduo trabajo desarrollado por los técnicos municipales La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presidido este mediodía, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería, el acto de constitución de las Juntas de Distrito Municipales, cumplimentados los trámites administrativos y de acuerdo al Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que en su modificación aprobada en 2021 establecía la división territorial del término municipal en cuatro distritos administrativos: Distrito 1 Chanca-Centro, Distrito 2 Levante Norte, Distrito 3 Levante Sur y Distrito 4 Bahía. La constitución de las Juntas Municipales de Distrito, de las que forman parte representantes políticos y vecinales elegidos en un proceso ya culminado, sigue a la división de la ciudad en distritos en los que ha quedado estructurada la capital, que pasaba de tres a cuatro con la modificación del Reglamento aprobada en el año 2021, ha recordado la responsable municipal del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez. De acuerdo a dicho Reglamento, cada uno de los distritos estará presidido por un concejal de la Corporación, siendo designados en este caso los concejales, Carlos Sánchez, María del Mar García Lorca, Sacramento Sánchez y Juanjo Segura, al frente respectivamente de los distritos Chanca-Centro, Levante Norte, Levante Sur y Bahía. “La participación ciudadana es un derecho que está recogido en nuestra Constitución y nos corresponde a los poderes públicos facilitar la misma a todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En esa tarea está permanentemente este Equipo de Gobierno, consciente y convencido de que el Ayuntamiento siempre será la administración más próxima a los vecinos, a quien debemos aportar los mecanismos participativos que permitan dar ese protagonismo a todos los agentes sociales y así posibilitar unas actuaciones desde la administración local eficientes”, ha insistido Laynez. Para la edil popular las Juntas de Distrito Municipales permiten articular la gestión municipal de forma más cercana al ciudadano, “de forma que se pueda seguir ofreciendo al conjunto de la ciudadanía unos servicios de calidad, acorde con las exigencias que se nos marcan en la actualidad”. Paola Laynez ha recordado que la “segmentación administrativa y orgánica de una ciudad de 200.000 habitantes pretende mejorar esa cercanía de la administración local dentro del espacio municipal”, insistiendo en que su constitución hoy “lo es tras una laboriosa y ardua labor en el desarrollo del procedimiento que han seguido los técnicos municipales, a quiénes agradezco el trabajo realizado. Un acto que viene a significar el cumplimiento del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, cumplidos todos los trámites y procedimientos de participación llevados a cabo para la designación y elección de representantes, todo ello en el marco de una corporación que ha estado condicionada, en todo su desarrollo, por la pandemia”, ha recalcado. Competencias Las Juntas Municipales de Distrito tienen asignadas, con carácter general, las competencias de realizar y colaborar en campañas de información ciudadana; supervisar la gestión de los Centros Municipales de Distrito; fomentar las relaciones y la comunicación del Ayuntamiento con las entidades sociales del Distrito; informar a los órganos de gobierno municipal sobre la prestación de servicios municipales en el ámbito del Distrito; elaborar estudios y promover investigaciones sobre necesidades y prioridades del Distrito o mantener una relación constante y fluida con todas las áreas municipales, entre otras. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

