El francés como lengua para denunciar la violencia de género

lunes 29 de noviembre de 2021 , 16:51h

En el marco de las actividades organizadas durante el mes de noviembre para luchar contra la violencia de género, el Departamento de Filología francesa de la Universidad de Almería, en colaboración con la Unidad de Igualdad y el Centro de Lenguas pusieron en marcha el I concurso de relatos en lengua francesa contra la violencia de género.

En él han participado una treintena de estudiantes que, a través de relatos en diferentes formatos, e incluso a través de la pintura o el dibujo han expresado su opinión sobre esta lacra social. Este lunes, 29 de noviembre, se han entregado los premios a los ganadores. El primer premio, dotado de un curso de francés en el Centro de Lenguas, ha sido para Vanesa Pereira; y el segundo y el tercero, dotados con cheques regalos para gastar en una librería, han sido para Paulina de Losada y Eduardo García, respectivamente. También ha habido tres accésits: Francisca Elvira Cortés, Loly Rodríguez e Isabel Martínez.

Syrine Daoussi, profesora del Departamento de Filología Francesa de la UAL, ha sido la persona que ideó este concurso con el objetivo de "concienciar a los alumnos sobre este fenómeno porque realmente, como demuestran los informes, es algo que entre los jóvenes todavía no está totalmente visible. Hemos querido aprovechar nuestra especialidad, que es la lengua francesa, y darle un uso diferente: darle visibilidad y darle voz a los alumnos para que expresen su creatividad y den su opinión y se dejen ver de forma diferentes a como los conocemos en el aula".

Eva Díez, directora de la Unidad de Igualdad de la UAL, ha destacado el hecho de que las actividades en pro de la igualdad no deben partir solo de la unidad que dirige, sino todo lo contrario. "Apoyamos, aplaudimos y promovemos también que otros departamentos, profesores, personal de administración y servicios, e incluso alumnos, puedan llevar a cabo iniciativas en nuestro marco de cultura de igualdad y de no violencia que forma parte del Plan de Igualdad de la Universidad de Almería, que es un plan de la UAL, no de la Unidad de Igualdad".

Además, ha animado a que otros departamentos, otros centros y otros servicios de la UAL "pongan en marcha actividades de este tipo de concienciación, de formación, de sensibilización. Así pues, creo que se conseguirán objetivos a corto, medio y largo plazo".

Por su parte, Loreto Cantón, directora del Centro de Lenguas de la UAL, ha expresado el compromiso del Centro de salir de sus aulas y convocar a otros departamentos para hacer actividades conjuntas, como es el caso. Además, ha indicado que cuando le propusieron la actividad se acordó del Premio Nobel de Literatura de 2008, el francés Jean-Marie Gustave Le Clézioque, quien ha vivido muchos años en países donde la violencia de género está muy patente y que dice que " la lengua francesa es su medio y su método para dar la voz a esas mujeres que no tienen forma de expresarse. Entonces, ¿por qué no dar la voz a nuestros alumnos y alumnas? Además, tenemos una sociedad francófona en Almería bastante importante y creo que es una buena forma de hacer escuchar los estudiantes. Me pareció una actividad muy importante".

En la entrega de premios ha estado también presente, Raquel Contreras, jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, quien ha destacado que "es necesario que entre todas las instituciones apoyemos este tipo de iniciativas puesto que los jóvenes y la educación es lo único que logrará poner fin a la violencia machista sobre las mujeres".

Durante el acto se ha mostrado un vídeo con trozos de los relatos de los participantes y los ganadores han leído parte sus textos premiados.