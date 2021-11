La I Jornada Internacional de Cooperación Sanitaria y Universidad pone el foco en la figura del fisioterapeuta

lunes 29 de noviembre de 2021 , 16:56h

Ha quedado abierta hasta el próximo día 9 de diciembre una exposición de fotografías de impacto en el hall del Edificio de Ciencias de la Salud, algunas de ellas históricas, en las que se recoge la labor que realizan en distintos países del mundo diferentes ONG que se dedican a la atención socio-sanitaria de la población autóctona en proyectos de colaboración. Más en concreto, están relacionadas con actuaciones de fisioterapia, que habitualmente han quedado en un segundo plano y a las que la Universidad de Almería les da la relevancia que merece. Se pone así la extensión, muy ilustrativa, a una intensa mañana de intervenciones realizadas de modo mixto, con medios digitales desde Bolivia y Madrid y a su vez con participación presencial, sobre todo de estudiantes, en la Sala de Grados. Se ha tenido la oportunidad de desvelar los resultados de un proyecto liderado desde la Universidad de Almería, en concreto con la coordinación de Sagrario Pérez, profesora del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la UAL.

Ha presidido la apertura de esta I Jornada Internacional de Cooperación Sanitaria y Universidad Gabriel Aguilera, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, acompañado por María Luisa Cañete, directora del Secretariado de Cooperación Internacional del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Almería. Ambos han dado la enhorabuena a la profesora Pérez ya no solo por la organización de este doble evento de divulgación, ponencias y exposición, sino por su implicación y compromiso. En ese sentido, Aguilera se ha referido a su “bagaje internacional” y la ha puesto como muestra de un profesorado “no solo centrado en su labor docente, que es lo cotidiano, sino en todas esas actividades en las que no hay una recompensa directa, en cooperación, necesaria en nuestras titulaciones sanitarias”. Por ello ha animado “a los futuros profesionales para que se impliquen en labores de voluntariado y cooperación internacional, porque al final es otra parte que nos llena como profesionales, un enriquecimiento que corroboran los testimonios, que nos dicen que en ellas uno recibe más que da y todo el que tiene una experiencia, repite”.

En cuanto a María Luisa Cañete, ha destacado que esta jornada y la exposición adjunta “tienen como objetivo principal mostrar la magnífica labor que en diferentes países hacen dos ONG, en este caso, Fundación Juan Ciudad y EnganCHADos, como también es muy importante el trabajo que realizan profesores de la UAL, como Sagrario, la organizadora de la jornada, en colaboración con universidades al otro lado del Atlántico, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisacam, de Bolivia”. En esta I Jornada ha visto reflejados los objetivos del Plan Propio de Cooperación Internacional, “divulgar, dar visibilidad a todos los proyectos de divulgación que se hacen aquí en la UAL, un plan que se aprueba cada año por el Consejo de Gobierno, que está financiado con fondos propios de esta universidad y que pivota alrededor de cinco programas, uno de ellos en la que Sagrario concurrió”. Ha ido enumerando los otros cuatro, de refugiados y solicitantes de asilo, de becas, de ayudas al acceso a proyectos de cooperación de la agencia nacional o andaluza, “y uno que se está poniendo en marcha actualmente sobre un programa de voluntariado”.

Con este último se incentiva a los alumnos “a trabajar sobre el terreno en proyectos de cooperación”, tal y como ha explicado, un guante recogido por la propia profesora Sagrario Pérez: “Lo que buscamos con esta jornada es al menos despertar interés y que conozcan, porque el desconocimiento provoca que la gente no colabore, o que no sea sensible ante ciertos problemas, y creo que mostrar una realidad desde primera mano, en primera línea de trabajo, despierta inquietud en los estudiantes de último curso de Fisioterapia”. Y es que el proyecto desarrollado en Bolivia y que se ha desgranado a su finalización a través de este evento, se ha contado para poner el foco en esa labor más olvidada.

Financiando en primera instancia por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, gracias a la cual se ha desarrollado, es el apoyo del Plan Propio de Cooperación Internacional de la Universidad de Almería el que lo ha hecho visible, tras haber salido adelante la solicitud del proyecto “Sanitarios por el mundo: propuestas de cooperación internacional para el desarrollo desde el ámbito de la salud y promoción de la persona”. Sagrario Pérez, por último, ha agradecido a quienes han cedido las fotografías: “También tuvimos una exposición anteriormente y se está completando con fondos del Hospital San Rafael de Madrid o de la ONG Fundación Juan Ciudad, parte de los ponentes además de la jornada”. En definitiva, busca “entre todos mostrar esa labor que puede hacer un profesional, y en concreto de la Fisioterapia, darlo a conocer en proyectos de cooperación internacional porque somos personal necesario para esas secuelas que la población pude padecer pasados los episodios iniciales más agudos”.