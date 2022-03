Almería El Gobierno aloja en hoteles a 179 refugiados ucranianos martes 29 de marzo de 2022 , 18:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta ayer, 453 ciudadanos ucranianos habían solicitado en la Comisaría de Policía Nacional la protección temporal que concede el Gobierno de España El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha mantenido este mediodía una reunión con los representantes de las entidades sociales implicadas en el proceso de acogida de los desplazados por la guerra en Ucrania: Cruz Roja, Almería Acoge-Cepaim y ACCEM. También ha participado Cáritas, que todavía no forma parte del sistema de acogida para ucranianos pero que ya está haciendo un trabajo previo de selección de inmuebles que se pueden poner a disposición del sistema de acogida por si hicieran falta en el futuro. El encuentro ha servido para actualizar información sobre las plazas de acogida para desplazados ucranianos que hay ocupadas y aquellas que se puedan poner a disposición próximamente. En Almería, la única entidad responsable de las plazas de primera acogida es Cruz Roja, que ha atendido a más de 300 personas en el último mes y que tiene a 58 ciudadanos ucranianos acogidos en un hotel. Por otra parte, y en virtud de la declaración de emergencia aprobada por el Gobierno ante la llegada a nuestro país de miles de ciudadanos procedentes de Ucrania, ACCEM gestiona en Almería 121 plazas de emergencia, todas ocupadas desde el pasado fin de semana. Las entidades sociales contarán próximamente con otras 100 plazas más de emergencia en el albergue Inturjoven (plazas a compartir 50/50 entre Almería Acoge y Cruz Roja). Sin embargo, a fecha de hoy, la Junta de Andalucía todavía no ha puesto estas plazas de emergencia a disposición de las entidades sociales, según han reconocido sus representantes. Almería Acoge-Cepaim cuenta, además, con otras 25 plazas de emergencia en El Ejido que todavía están libres. Por otra parte, señalar que, a fecha de ayer lunes, 28 de marzo, un total de 453 ciudadanos ucranianos habían solicitado en la Comisaria principal de Policía Nacional la protección temporal que el Gobierno de España concede a los desplazados por la guerra en Ucrania. Todas las protecciones conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo tras la activación, el pasado día 10 de marzo, del procedimiento de urgencia establecido para dar una respuesta rápida a estas solicitudes. Recordar que, desde el día 14, la Policía Nacional tiene habilitado el correo [email protected] para que, quienes deseen acogerse al protección temporal, soliciten cita previa. Igualmente, se ha habilitado el teléfono 950 623105 para las consultas relativas a dicha tramitación. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtengan la protección temporal podrán utilizar legalmente sus permisos de conducir en España al menos durante un año. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.