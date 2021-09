El Gobierno andaluz felicita a la ONCE en los galardones solidarios celebrados en Almería

viernes 17 de septiembre de 2021 , 16:10h

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez Torregrosa, ha querido felicitar a la Fundación Social de la ONCE que anoche celebró en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de la capital, la octava edición de sus Premios Solidarios. En el acto se han reconocido a los profesionales sanitarios, al Cooltural Fest, al Grupo Social UNEI, a Diario Sur y a Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes.



Torregrosa ha destacado “la gran labor solidaria que desarrolla la ONCE y la apuesta permanente por la inclusión e integración del colectivo de personas con necesidades especiales”. Además ha mostrado “el compromiso del Gobierno andaluz por colaborar con esta entidad”, a la que tal y como ha asegurado “quiero ofrecer la mano tendida de la Junta de Andalucía para trabajar de forma conjunta por una sociedad más justa e inclusiva”.



A la entrega de los galardones de la ONCE asistieron además el delegado de Turismo, Vicente García Egea, la delegada de Fomento y Cultura, Eloísa Cabrera, el delegado de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, y el delegado de Justicia y Administración Local, José Luis Delgado, junto a la asesora de programas del IAM, María Montagut, y la asesora de programas del IAL, Rosa Maldonado. Además han participado la teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María del Mar Vázquez, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, la presidenta del Consejo territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, y el delegado territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez Fernández.