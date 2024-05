Almería Ampliar El Gobierno central matiza el envío de extranjeros a El Ejido 114 personas con manifestación de voluntad de solicitud de protección internacional pendientes de formalizar en la provincia, y d e ellos, 55 son malienses que, en todo caso, reciben una respuesta positiva a su solicitud al ser nacionales de un país en guerra jueves 16 de mayo de 2024 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quiere puntualizar las declaraciones realizadas esta misma mañana por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en las que afirmaba que el Ejecutivo central va a trasladar a “200 migrantes ilegales” a un nuevo recurso en dicho municipio. Góngora no ve razonable recibir más inmigrantes en El Ejido A este respecto, desde la SEM se informa, en primer lugar, de que, mientras la ocupación actual del Hotel Cabo de Gata es de 274 personas, únicamente se van a trasladar mañana a un recurso de nueva apertura en El Ejido un total de 114. Se trata “en su totalidad” de personas con manifestación de voluntad de solicitud de protección internacional, que están pendientes de la formalización de su petición como solicitantes de asilo en la provincia. Por lo tanto, ni son 200 las personas, ni son ilegales, sino que se trata de solicitantes de protección internacional que no pueden ser expulsados de nuestro país mientras no se resuelva su solicitud. Por otro lado, hay que destacar que de los 114, unos 55 son malienses, personas que, en todo caso, reciben una respuesta positiva a su solicitud al ser nacionales de un país en guerra. Finalmente, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se recuerda que el sistema de acogida cuenta con una red de recursos distribuidos por toda la geografía española y, de hecho, son más de 300 los municipios que, actualmente, acogen a personas que se encuentran dentro de dicho sistema. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.