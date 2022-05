El Grupo ONCE Ensalza La Labor De Inclusión De La Lavandería Ilunion De Vícar

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla y la concejala de Empleo, María del Carmen García, acudieron ayer al centro que la entidad Ilunion, del Grupo Social de la ONCE, tiene ubicada en el municipio, con motivo de la visita de la responsable de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, el presidente de Once El Ejido, Luis Muñíz, así como el director general de lavanderías de Ilunion, Cristóbal Cuevas, junto con el director de la planta vicaria, ubicada en La Gangosa, Iván González. El acto tuvo lugar dentro de la Semana del Grupo Social ONCE que, bajo el lema ‘Los colores son valores’, con la que el grupo pretende compartir su modelo social y ensalzar su labor con las personas que padecen discapacidad.

La lavandería Ilunion, cuya plantilla está formada en su mayoría por personas con discapacidad y es para el Grupo Once “un ejemplo de rentabilidad social y económica”. María Jesús Segovia destacó el papel que esta empresa juega “para visibilizar a las personas con capacidades diferentes y fomentar la plena inclusión en el mundo laboral”.

El alcalde, Antonio Bonilla, por su parte, recordó su apoyo permanente al proyecto de Ilunión en Vícar con un reconocimiento expreso a labor social que el grupo viene realizando desde 1994 en el municipio. “Desde un primer momento influimos para que nuestro municipio tuviera cabida en el proyecto y hemos seguido apoyándolo, con una nueva cesión de derecho de suelo, ampliando hace siete años una nueva cesión que estará en vigor hasta 2042” y anunció su apoyo incondicional a los planes del grupo de seguir ampliando sus instalaciones en Vícar.

Durante el acto, Antonio Bonilla destacó también la importante labor social y para la integración en el mercado laboral de personas con discapacidad que viene desarrollando Ilunion, “que ha convertido en Centros Especiales de Empleo tanto las instalaciones de Vícar como en la mayor parte de los centros de que dispone actualmente”.

El centro de Vícar ubicado en la calle Sierra Filabres, de La Gangosa, es una planta mixta, que presta servicio a los principales centros hospitalarios y hoteleros de la provincia e incluso de fuera de ella. Dispone de una capacidad media de lavado de más de 7.000 kilogramos de ropa diaria y da empleo a más de setenta trabajadores, cantidad que se incrementan hasta alanzar cerca del centenar en los meses de verano.