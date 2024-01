Almería El Hospital de Poniente registra 10 donantes de órganos y tejidos en el último año jueves 25 de enero de 2024 , 12:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Gracias a la generosidad de sus familias, autorizando la donación, se han podido llevar a cabo 9 trasplantes de órganos El Hospital Universitario Poniente ha registrado un total de 10 donantes de órganos y tejidos a lo largo del pasado año, 2023. La generosidad de los donantes y de sus familias ha hecho posible que estas donaciones se hayan traducido en 9 trasplantes de órganos en diferentes hospitales andaluces y nacionales, salvando la vida o mejorando notablemente el estado de salud de las personas receptoras. El ’sí’ a la donación de 10 familias del Poniente Almeriense ha permitido llevar a cabo un 1 trasplante de corazón, otro bipulmonar, dos de hígado y cinco de riñón. Además, se han donado 15 córneas y 14 unidades óseas, que se estima que puedan beneficiar a más de 70 personas. De los 10 donantes registrados en el Hospital Universitario Poniente en 2023, dos han sido exclusivamente donantes de órganos, uno ha donado órganos y tejidos y 7 han donado solo tejidos. Su edad media se ha situado en los 60 años, con un rango de edad que abarca de los 34 a los 78 años. De nuevo, la Coordinación de Trasplantes del centro quiere mostrar su más profundo agradecimiento a todas las familias de los donantes, “por su inmensa generosidad, sin la que nuestro trabajo no tendría sentido”. El coordinador de Trasplantes, Javier Fierro recuerda que “por desgracia, siempre entablamos contacto con las familias en momentos muy difíciles, en los que han de afrontar la pérdida de un ser querido y por ello su aval a la donación tiene un valor aún mayor”.

Centro receptor de donaciones desde 2018 El Hospital Universitario Poniente se incorporó a la red de hospitales andaluces con programa de donación de órganos en enero de 2018, dando así respuesta a la inquietud de sus profesionales y canalizando la solidaridad de la Comarca del Poniente Almeriense. Desde entonces, el centro ha registrado 53 donantes de órganos y tejidos, gracias a los cuales se han materializado los trasplantes de un corazón, cuatro pulmones, nueve hígados y 27 riñones, a 39 personas. En algunos casos, estos trasplantes han supuesto salvar la vida de los receptores y en otros, han traído consigo una mejora sustancial de su salud, permitiendo, por ejemplo, dejar de depender de las sesiones de hemodiálisis. A estas donaciones de órganos hay que sumar más de 62 trasplantes de córnea y la obtención de 144 unidades de tejido óseo, que se estima que puedan beneficiar a más de 700 personas. El centro cuenta con autorización de la Coordinación Autonómica de Trasplantes para materializar las donaciones de órganos y tejidos tanto de pacientes fallecidos por enfermedades cerebrales, como de parada cardiaca, lo que se denomina ‘donación en asistolia’ o ‘a corazón parado’. En este sentido los pacientes pueden donar corazón, pulmón, hígado y riñón, aunque solo este último órgano será extraído por los profesionales del hospital, ya que en el caso de los otros órganos son los equipos los centros que trasplantan los que los extraen, para lo que se desplazarán desde sus respectivos centros al hospital ejidense. El Hospital Universitario Poniente también ha sido autorizado para la donación de hueso, tejido osteotendinoso y córneas de pacientes fallecidos. En este caso, sus servicios de Traumatología y Oftalmología realizan también trasplantes de estos tejidos, para los pacientes de la Comarca del Poniente que así lo precisen. Los órganos extraídos son enviados al centro hospitalario referente para realizar el trasplante y son asignados a aquellos pacientes en lista de espera designados por la Organización Nacional de Trasplantes. Los tejidos extraídos se envían al banco sectorial de tejidos, que en el caso del Hospital Universitario Poniente se encuentra ubicado en Málaga. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.