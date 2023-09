Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Hospital La Inmaculada acoge a los alumnos de prácticas de Formación Profesional jueves 21 de septiembre de 2023 , 16:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de una treintena de estudiantes de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia y Laboratorio pasarán por el centro durante este trimestre El Hospital La Inmaculada ha dado la bienvenida a los estudiantes de formación profesional que llevarán a cabo sus prácticas curriculares durante el primer trimestre del curso 2023-2024. Un total de 35 alumnos de los ciclos formativos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico Auxiliar de Farmacia y Parafarmacia y Técnico de Laboratorio, del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Albujaira de Huércal-Overa y de Baza (Granada), han participado en un acto de bienvenida organizado por el centro hospitalario. El evento de acogida para el alumnado de Formación Profesional que lleva a cabo cada inicio de curso el Hospital La Inmaculada, ha sido organizado por el área de Formación y Docencia, con el objetivo de presentar a los tutores que acompañarán a los estudiantes durante el periodo de prácticas y darles a conocer el funcionamiento de los servicios por los que rotarán durante su paso por el hospital y centros de salud del área de Gestión Sanitaria Norte. La sesión de acogida ha incluido también nociones básicas en diferentes aspectos relacionados con la práctica profesional en un centro sanitario: prevención de riesgos laborales, higiene de manos, prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, humanización, protección de datos de carácter personal y respeto al derecho a la intimidad del paciente. Estas prácticas completan la formación laboral del alumnado mediante la capacitación profesional que no se puede adquirir en el centro docente. El aprendizaje teórico de estos alumnos es tutelado por profesores del instituto; mientras que serán los profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería los encargados de tutelar la realización de las prácticas en las distintas áreas y servicios del centro. El trabajo en el Hospital La Inmaculada permitirá al alumnado conocer la organización de los servicios sanitarios y profundizar en el conjunto de competencias profesionales propias de su perfil en el ámbito de un centro hospitalario, a fin de facilitar su futura inserción profesional. Los alumnos realizan prácticas, que serán evaluadas conjuntamente por el hospital y el centro docente. El director-gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte, José Miguel Medina, junto a la subdirectora de enfermería, Encarnación Sáez y el responsable del Área de Formación y Docencia, Antonio Fernández, han sido los encargados de recibir a los estudiantes y darles la bienvenida, animando a aprovechar el periodo de prácticas para atesorar nuevos conocimientos y aprender de los equipos profesionales en los que se van a integrar. Durante la sesión se les ha explicado igualmente cómo está configurada el Área Sanitaria y el Hospital La Inmaculada, cuál es su población de referencia y su cartera de servicios; y también se ha incidido en las iniciativas impulsadas por el centro en ámbitos como la humanización en la atención, la docencia o la investigación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

