Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El Hospital Poniente homenajea a sus profesionales jubilados sábado 24 de diciembre de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro celebra, dentro de su programación navideña, un acto para agradecer su compromiso y dedicación El Hospital Universitario Poniente ha celebrado uno de los actos más entrañables de su programación navideña, el homenaje a los profesionales que han alcanzado la edad de jubilación a lo largo de este año. En la sesión se ha agradecido la labor desarrollada durante su carrera profesional por parte de los 11 trabajadores y trabajadoras del centro que se han jubilado durante 2022. La sesión ha estado presidida por el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente del Hospital Universitario, Pedro Acosta y la directora de Profesionales, Yolanda Guisado. Juan de la Cruz Belmonte ha dado las gracias “a todos los profesionales jubilados, por toda una vida de entrega y dedicación para mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía de la Comarca del Poniente Almeriense”. El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha destacado que “este acto de homenaje es uno de los más entrañables que celebramos en la programación navideña del hospital, porque supone reconocer a quienes han sido compañeros y compañeras y han formado parte de la gran familia que es nuestro hospital”. A lo largo de 2022 han sido un total de 11 los profesionales que han alcanzado la edad de jubilación en servicios como Bloque Quirúrgico, Pediatría, Púerperas, Digestivo, Salud Mental, Urgencias, Hospitalización, UCI o Cita Previa. En el acto han sido reconocidas Francisca Aguilera, María Dolores Gaitán, Ana María Maeso, María Peña, Isabel María Ortiz, María Jesús Sáez, María Dolores Manrique, María Sáez y Enrique Moyano. Durante el acto se ha proyectado un vídeo en el que sus propios compañeros de servicio se han despedido de ellas y de él, que a continuación han recibido un diploma y una placa conmemorativa. La sesión se ha cerrado con la entrega de premios del Concurso de Belenes en el que compiten los diferentes servicios del hospital, en el que colaboran Carrefour del Centro Comercial Copo y las asociaciones Amas de Casa de Almerimar y de Mujeres Rosa Chacel. Los servicios ganadores han sido Paritorio (primer premio) y Bloque Quirúrgico (Segundo premio). Programa navideño Como cada año el Hospital Universitario Poniente organiza durante buena parte del mes de diciembre y hasta la primera semana de enero un extenso programa lúdico y cultural, abierto a la participación de todos sus profesionales y personas usuarias, especialmente de los niños y niñas que han de permanecer ingresados o recibiendo tratamiento y de sus familias. En esta edición, la programación incluye música, teatro, talleres de manualidades, visitas de clubes deportivos y asociaciones, así como las entregas de premios del tradicional concurso navideño de relatos y dibujos del hospital y del concurso de manualidades organizado en colaboración con la Asociación de Voluntarios de Caixabanc. El Hospital Universitario agradece la colaboración desinteresada de asociaciones, clubes deportivos, empresas e instituciones públicas y privadas que hacen posible cada año que pacientes y familiares puedan disfrutar de momentos de ocio que hagan más llevadero su paso por el hospital en fechas tan señaladas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.