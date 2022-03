Almería 8 DE MARZO El Hospital Torrecárdenas se suma al Día de la Mujer miércoles 09 de marzo de 2022 , 07:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Hospital Universitario Torrecárdenas se ha sumado al 8-M con una muestra fotográfica e iluminando sus instalaciones de morado. El hospital almeriense participa en el proyecto interinstitucional 'Almería unida por la igualdad' con Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno de España y la Universidad de Almería. Las fotos corresponden a la iluminación del HUT de color morado hoy, una pequeña concentración que se he celebrado esta mañana, así como la exposición de fotografías realizada por las técnicos de Laboratorio del HUT Antonia López López y Sacramento Soler Ruiz, y que se expone para celebrar el 'Día Internacional de la Mujer'. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

