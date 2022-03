Almería 8 DE MARZO Ampliar ¿Quieres conocer a los "tiktokers" por la Igualdad de Almería? miércoles 09 de marzo de 2022 , 07:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el concurso, pionero en nuestro país, han participado 170 alumnos de 48 centros de secundaria de toda la provincia que, desde la app TikTok, han creado videos reclamando la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el rechazo a las relaciones tóxicas y hacia cualquier forma de violencia machista El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente Arias, ha hecho entrega hoy, en un acto celebrado en la Subdelegación, de los premios de la tercera edición del concurso ‘Tiktokers por la igualdad’, pionero en nuestro país, y lanzado a finales de 2019 por la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería. De la Fuente ha señalado la importancia que tiene la “sensibilización” de los jóvenes en la erradicación de las conductas machistas “utilizando el lenguaje que ellos emplean para llegar a sus iguales” y ha destacado la importancia del uso de estos canales de comunicación para que el mensaje contra la violencia hacia las mujeres “cale entre los adolescentes”. El jurado ha reconocido el “valor narrativo y el mensaje de igualdad y de rechazo a cualquier forma de violencia hacia las mujeres” de los videos ganadores en las dos categorías a las que los alumnos podían presentar sus trabajos: 1º y 2 º de ESO y 3º y 4º de ESO. En la primera categoría, los ganadores han sido los alumnos María Zamora Martín, del Colegio Portocarrero; Cayetano Torres Pérez, del IES Mar Mediterráneo e Icheraq El Ouardy, del IES Santa María del Águila. En la segunda categoría (la correspondiente a los participantes de 3º y 4º de ESO), las ganadoras han sido Adriana López Ávila, del IES Albujaira; Marta Martín Palomino, del IES Santo Domingo y Wiam Ghanemi Mellouki, también del IES Albujaira. El premio para cada uno de los [email protected] ha sido un teléfono móvil de última generación y una entrada para el parque acuático Aquavera. El colegio Divina Infantita de El Ejido recibirá la semana próxima un premio colectivo (entradas para un día en el parque acuático de Aquavera para toda una clase) por ser el centro educativo y la clase que más videos ha presentado este año al concurso. En total, en esta edición han participado 48 centros educativos de toda la provincia y un total de 170 alumnos, que han presentado otros tantos videos. Esto supone triplicar las cifras de la segunda edición y multiplicar por cinco los datos de la primera edición del concurso de ‘Tiktokers por la igualdad’. Por ello, se ha querido reconocer en el acto el apoyo de la Delegación territorial de Educación, de los centros educativos y de los coordinadores de igualdad de los institutos, que han guiado y aconsejado a los alumnos en la realización de los proyectos de TikTok que ha presentado cada centro. También, se ha agradecido el apoyo de las empresas patrocinadoras: Grupo Cajamar, Grupo Tecnon, Hydralia, Aquavera y Carrefour. Todos los ganadores, menores de edad, han estado acompañados en el acto por los representantes de sus centros docentes y, en algunos casos, por sus familiares más directos. Los videos ganadores pueden verse aquí. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

