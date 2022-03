El IAJ destierra mitos sobre sexualidad en estudiantes ejidenses para prevenir las ITS

viernes 18 de marzo de 2022 , 08:51h

La asesora provincial de programa del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Rosa Maldonado Aguilera, ha asistido hoy a los talleres ‘Transmite conocimientos, transmite salud’ que la psicóloga experta en sexualidad Laura Marcilla ha impartido a casi un centenar de estudiantes de este centro educativo, en el marco de la campaña de promoción de salud sexual que desarrolla el IAJ denominada ‘No dejes que las ITS sean trending topic’, presente en redes sociales con el hastag ‘pulsa protección’.

Rosa Maldonado se ha dirigido a los estudiantes ejidenses, a los cuales les ha transmitido “la importancia de que adopten prácticas sexuales responsables y seguras y se conciencien de la necesidad de utilizar el preservativo como método de protección con el fin de que los contagios de infecciones de transmisión sexual (ITS) no continúen creciendo entre la población joven”. “Desde el IAJ venimos desarrollando programas de concienciación en materia de sexualidad a través del programa Forma Joven y de la campaña de salud sexual sobre las ITS, ya que entendemos que es necesario que los jóvenes cuenten con información profesionalizada en esta materia”, ha añadido.

Asimismo, ha informado a los asistentes sobre los principales servicios y actividades que el IAJ ofrece, como el Carné Joven Europeo y les ha animado a convertirse en corresponsales juveniles “y participar así activamente en el intercambio de información de interés para la juventud en ambas direcciones”. José Casasola director institito y Alberto Romero.

En estos talleres han participado casi 100 alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato y de primer curso del ciclo formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del IES Santo Domingo, en tres talleres consecutivos de dos horas de duración cada uno impartidos por la psicóloga experta en sexualidad y educación en igualdad Laura Marcilla, en los que ha recurrido a dinámicas participativas y de trabajo en equipo para implicar a los jóvenes participantes, aumentar su nivel de conocimiento y concienciación sobre salud sexual y desarrollar sus habilidades sociales y comunicativas con el fin de que puedan transmitir esta información a otros jóvenes.

Entre las actividades realizadas en los talleres están un bingo de mitos y prejuicios sobre infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados, dinámicas de trabajo en grupo para conocer los diversos métodos anticonceptivos y sus ventajas, limitaciones y contraindicaciones, un roleplay sobre un ‘consultorio sexual’ para ofrecer soluciones a problemas reales de la juventud sobre su salud sexual o una lluvia de ideas sobre excusas y actitudes negativas ante el uso del preservativo, etc.

Además, el alumnado participante ha elaborado un listado de buenas prácticas y actitudes positivas en cuanto a sexualidad, han debatido sobre métodos anticonceptivos y de prevención de las ITS desde una perspectiva de género y han podido plantear y resolver sus dudas.

También han asistido a los talleres el director del IES Santo Domingo, José Casasola, y Alberto Romero, coordinador de los talleres en el centro, así como la concejala de Juventud ejidense, Julia Ibáñez, quien ha recordado que “desde el Centro de Información Juvenil de El Ejido desarrollamos numerosas actividades dirigidas a este importante colectivo con la finalidad de ofrecerles recursos para su participación en la vida social y cultural del municipio, a través de acciones de carácter formativo, informativo, de orientación y asesoramiento. Ofrecemos a nuestros jóvenes recursos como una amplia red de bibliotecas municipales, salas de estudio en continuo proceso de modernización y dotación de nuevos equipamientos o la ampliación de los horarios en fechas de exámenes en la Biblioteca Central. A ello, se suman también otros importantes proyectos que muy pronto verán la luz como la conversión del antiguo Teatro Municipal en un centro cultural, juvenil y social o la creación de una sala de estudio en el edificio de la Estación de Autobuses”, ha añadido.

Laura Marcilla es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, máster en Ciencias de la Sexología de la Universidad de Almería y Premio Extraordinario al Mejor Expediente. Desde 2015, no ha cesado en su labor de educación en igualdad entre mujeres y hombres, cuando comenzó a elaborar e impartir talleres de educación sexual con perspectiva de género tanto de forma independiente como en colaboración con el IAJ. También realiza cursos en las universidades de Sevilla y Almería y residencias de estudiantes, y en las redes sociales (@LauMarcilla).

Entre sus méritos se encuentra la creación y Coordinación del Club de Empoderamiento Feminista de la Universidad de Almería y la redacción del Protocolo Contra Agresiones Sexistas en Puntos Violeta del Instituto Andaluz de la Mujer. En la convocatoria de 2020 recibió el Premio Andalucía Joven por Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Juventud.

Estudio sobre ITS en Andalucía

El estudio sobre infecciones de transmisión sexual en Andalucía 2003-2018 muestra una tendencia creciente desde 2012 en la infección gonocócica y el herpes genital, con mayor incidencia en hombres y grupos de edad de 20 a 40 años. El informe también indica que el nivel de infección y conocimiento en la juventud andaluza sobre las ITS es del 6,12% en una escala de 10.

Además, el IAJ realizó una encuesta de percepción 2020, en la fase de diagnóstico del Plan Estratégico de la Juventud en Andalucía, en la que se concluye que el motivo de la tendencia al alza de las infecciones de transmisión sexual está relacionado con la propia actitud de la juventud: un 73,23% considera que no quieren usar medios y/o conscientemente adoptan conductas de riesgo. La falta de información sobre la materia es señalada en un 58,31% de respuestas, aunque también un 19,74% estima que sí existen medios e información suficientes. La dificultad de acceso a los medios de protección no parece ser la causa principal de esta tendencia al alza (11,99%).

En el marco del diagnóstico del Plan Estratégico, el IAJ realizó unas jornadas participativas en las que se recogió la necesidad por parte de los y las jóvenes andaluces de formación reglada y no reglada en temática de educación sexual. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de realización de itinerarios formativos relacionados con el uso de la tecnología derivada, fundamentalmente, de los efectos perniciosos que está teniendo la pornografía en las personas jóvenes de todas las edades.