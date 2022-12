Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El IES Pablo Ruiz Picasso de El Ejido gana el Concurso “Una Constitución para todos”

martes 20 de diciembre de 2022 , 17:06h



El IES Pablo Ruiz Picasso de El Ejido ha obtenido el primer premio del Concurso Nacional “Una Constitución para todos”, convocada por la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El jurado eligió el trabajo presentado en la modalidad de Bachillerato elaborado por Joaquín S.S., alumno de 2 de Bachillerato Mixto Joaquín, un poema en el que hace un repaso a la historia constitucional de España desde comienzos del siglo XIX.

A inicios de curso fue convocado el Concurso Nacional “Una Constitución para todos” por la Secretaría de Estado de Educación, una iniciativa que tiene como objetivo “estimular y promover en los alumnos la reflexión acerca del valor y la importancia de nuestra Constitución”. El concurso se convoca anualmente en varias modalidades: Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El centro presentó tres trabajos al concurso, elaborados por alumnado de 2o de Bachillerato Mixto. El formato era variado: un cuento y dos poemas. El jurado ha escogido uno de estos trabajos como ganador de este premio, entre todos los presentados por centros educativos de España.

El alumno ganador de esta modalidad recibirá como premio un ejemplar del libro “Constituciones Españolas”, editado por el BOE, y una tableta Android con lápiz y funda con teclado, en un acto que se celebrará en Madrid y al que asistirá el alumno, su familia y el director del IES Pablo Ruiz Picasso, Manuel Esteban Linares Castillo.

Jornadas sobre constitucionalismo

La participación en este concurso forma parte de la actividad que lleva a cabo anualmente el Departamento de Geografía e Historia del IES Pablo Ruiz Picasso dentro de unas jornadas de reflexión en torno a la Constitución Española. Estas jornadas incluyen charlas, exposiciones y viajes didácticos. Se trata de una actividad dirigida especialmente a alumnado de 1o y 2o de Bachillerato, dado que son cursos susceptibles de analizar en profundidad la información sobre aspectos constitucionales.

Dentro de sus “Jornadas sobre constitucionalismo”, el centro ha contado entre otras personalidades con las intervenciones de la ex presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el ex parlamentario andaluz y hoy Secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía,

Ramón Herrera o el ex senador y actualmente alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, la visita al Parlamento andaluz, en Sevilla, y al Congreso de los Diputados, en Madrid.

2o Bachillerato Mixto

El alumnado de 2o de Bachillerato Mixto ha participado por tercer año en la convocatoria de este concurso nacional. Su participación forma parte de la programación que lleva a cabo su profesor de Historia de España, Miguel Clement. La elaboración de sus redacciones se realizó en la primera quincena de curso, presentando el alumnado todo tipo de textos: narraciones, ensayos, poemas, ...

El profesorado del Departamento de Geografía e Historia fue el encargado de leer y valorar los trabajos para elegir tres, que fueron presentados al concurso.

El trabajo ganador

A continuación, se reproduce el poema elaborado por el alumno Joaquín J.J., de 2o de Bachillerato Mixto, con el que ha conseguido este premio nacional.

Poema sobre la constitución

En Cádiz se dio la primera constitución

en el día de San José, apodada ‘’la Pepa’’.

por algunos alabada, otros, con ella discrepan.

La primera oficial de esta nuestra nación.

La Pepa admitía modificaciones, si fueran necesarias.

Una pionera en cuanto a declarar derechos

aunque acabó sustituida por unos ciudadanos insatisfechos.

Así empezó y acabó la del treinta y siete, de forma medio precaria.

En el cuarenta y cinco, tras una época muy dura

casi a la par de la década de los moderados,

los poderes de las Cortes y el rey se vieron afectados.

Fue vigente por veinticuatro años, hasta su ruptura.

Se alza una nueva constitución, tras inestabilidad e incertidumbre

fruto de una revolución, algo plasmado en el texto.

Pero los continuos cambios políticos no fueron buen pretexto.

Es que en este país somos ingobernables, ¡eso ya es costumbre!

De la del sesenta y nueve a la del setenta y seis

se basaba en darle poder al rey principalmente.

Suena como una mala idea, pero ocurrió algo sorprendente.

Cincuenta y cinco años estuvo vigente, ¿cómo lo veis?

Cambiamos de siglo, al veinte concretamente.

Con el alzamiento de la república, se cambia la ley.

Se trata del segundo intento de que no mande el rey.

Pero poco dura el amago, algo poco sorprendente.

Después de treinta y seis años de dictadura,

en donde un hombre toda la política representaba,

a su muerte se aprueba una reforma que la ley modificaba

y una nueva constitución surge, ¡menuda chifladura!

Y así llegamos a la actual política, aún vigente,

desde el año setenta y ocho, la actual constitución

efecto de la democracia en nuestra nación

y que pareciera ser que si le gusta a la gente.