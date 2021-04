El IES Virgen del Mar recibe charlas sobre el abuso de las NNTT

viernes 09 de abril de 2021

Escucha la noticia





El Ayuntamiento de Adra ha llevado esta semana al IES Virgen del Mar el programa de prevención sobre el ‘uso y abuso’ de las nuevas tecnologías. Los adolescentes que cursan sus estudios en este centro han podido conocer los peligros que entraña el mal uso de las redes sociales como Instagram o Tik Tok, aplicaciones como Whatsapp, y los videojuegos.



Entre los contenidos de la charla, impartida a través del Área de Juventud, los jóvenes han recibido consejos de no dar datos personales, no chatear con desconocidos, compartir con los padres y madres las páginas que se utilizan o no hacer bromas ni insultar a través de las redes, además de otros peligros como son el grooming, el sexting y el ciberbullying.