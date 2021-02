Capital El II Plan Municipal de la Discapacidad estará listo en junio miércoles 10 de febrero de 2021 , 17:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Área de Familia ha contratado a la empresa 'Enordis SLU CEE' para redactar un Plan que dará mayor protagonismo a las personas con discapacidad e incluirá mejoras en materia de accesibilidad universal





El Ayuntamiento de Almería está inmerso en la elaboración del II Plan Municipal de Discapacidad que estará listo para el próximo mes de junio y tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, darles mayor protagonismo a ellas y a las asociaciones y colectivos que las representan, además de fortalecer el compromiso de la política municipal almeriense con la satisfacción de las necesidades de las personas con discapacidad, desde una perspectiva planificada, integral y participada.



El plan, que tendrá una duración de cuatro años, incluirá la declaración del municipio en materia de accesibilidad, mejoras dirigidas a fomentar la accesibilidad universal en la capital, además de todas aquellas acciones que, desde cada concejalía del Ayuntamiento se van a desarrollar de cara a impulsar el protagonismo de las personas con discapacidad en la sociedad almeriense del siglo XXI.



En este marco, la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, asegura que mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad requiere de la implicación de todas las áreas municipales, además de instituciones, organismos y administraciones de cara a ejecutar de forma coordinada de las acciones que resulten del futuro plan.





Diagnóstico y plan de acción

El II Plan Municipal de la Discapacidad se va a desarrollar en tres fases, la de presentación, la fase de diagnóstico y la fase de elaboración del plan, de modo que se ha comenzado con la información a los colectivos sociales y áreas municipales, y se trabaja en la fase de diagnóstico, de modo que se realizará un estudio pormenorizado de los datos de la población con capacidades diferentes, de las actuaciones del propio Ayuntamiento de Almería y de otras administraciones y entidades sociales en relación con este colectivo.



La tercera fase, la de elaboración propiamente dicha del plan, incluye la confirmación del diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en Almería y a raíz de él, se priorizarán las actuaciones con las asociaciones, entidades y empresas que hayan participado en el análisis de la realidad actual para terminar con la redacción propia del II Plan Municipal de Discapacidad.



Una redacción que, al igual que la elaboración del plan mismo, corre a cargo de la empresa ENORDIS SLU CEE, que baraja el próximo mes de junio como fecha para la finalización de la elaboración del plan. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.