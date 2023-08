Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El increíble caso del concejal de Felix Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 15 de agosto de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

En medio de las montañas de Almería, se encuentra el encantador pueblo de Félix. Sus casas blancas contrastan con el intenso azul del cielo. Sin embargo, tras la detención del concejal Manuel Flores, una nube gris oscurece el paisaje idílico. Los habitantes se preguntan cómo alguien con una doble vida pudo engañarlos durante tanto tiempo. La tranquilidad y armonía que solían reinar en este rincón del mundo han sido perturbadas por este escándalo. Felix es un pueblo de Almería que tiene menos de 700 habitantes, pero que ha protagonizado uno de los escándalos políticos más sonados de los últimos tiempos. Su concejal Manuel Flores, que ha pasado por varios partidos y tras lo ocurrido acabó expulsado al grupo mixto, ha sido detenido por la Guardia Civil por motivos que aún se desconocen, pero que podrían estar relacionados con el consumo de drogas y la prostitución. Flores ya había dimitido en julio de sus cargos como teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Obras Públicas, Cultura y Festejos después de que se difundiera un vídeo en el que supuestamente consumía algún tipo de estupefaciente e incitaba a la prostitución en compañía de dos mujeres. Sin embargo, mantuvo su acta de edil hasta este lunes, cuando presentó su renuncia definitiva. Lo más sorprendente de este caso es cómo alguien como Flores pudo llegar a ser concejal en un pueblo tan pequeño, donde todo el mundo se conoce. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de sus actividades ilícitas? ¿Cómo es posible que ningún partido político le hiciera un mínimo filtro antes de incluirlo en sus listas electorales? ¿Cómo es posible que los vecinos le votaran una y otra vez? ¡Cómo es posible que sujetos así lleguen a tener en sus manos quién gobierna un pueblo, la capacidad de poner y quitar alcaldes! La respuesta a estas preguntas puede estar en los vapores de lo que sea que consuma el concejal ya exconcejal. Tal vez haya narcotizado a ciudadanos y políticos con sus sustancias, y ninguno viese claro que tipo de personaje tenía delante. El PP reaccionó rápido echándole, pero sigue en pie la pregunta de cómo llegó hasta ellos, y cómo antes había pasado por otro partido localista y estado de concejal, siendo ya como se ve que es, y como es que si no llega a ser por el famoso vídeo, igual a día de hoy seguiría en la misma covacha consumiendo lo que consumiese y en compañia de mujeres con profesión sin IAE. Sea como sea, lo cierto es que Flores ha hecho un flaco favor a la imagen de Felix, un pueblo pintoresco con una arquitectura tradicional, calles estrechas y empinadas, y viviendas blancas. Un pueblo que merece tener representantes honestos y dignos, y no personajes como este. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1048 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes